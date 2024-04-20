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10:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Черная полоса для гостей продолжится: прогноз на матч ЦСКА — «Ахмат»

Армейцы потеснят «Динамо» с 3-го места.

Рейтинг букмекеров1. Винлайн2. Фонбет3. BetBoom4. Бетсити5. Лига ставок
Источник: РИА "Новости"

ЦСКА набрал ход, в апреле армейцы выиграли три матча и добились волевой ничьей с «Локомотивом» (3:3). Мусаев вытеснил Чалова из основы и начал забивать, набрал форму Файзуллаев. Атака красно-синих снова хороша, плюс Федотов всегда может ее усилить во втором тайме Чаловым и Заболотным. В обороне не все ладно, и три мяча от «Локо» это подтвердили, там вынужден играть Зделар, но это рабочие проблемы, они есть почти у всех клубов РПЛ. ЦСКА вплотную приблизился к идущему третьим «Динамо» и уже в этом туре может опередить бело-голубых.

У «Ахмата» продолжается черная полоса. Грозненцы проиграли 4 последних матча, два из них — уже при новом главном тренере Адиеве. Более того, в прошлом туре «Ахмат» пропустил 7 (!) голов от «Балтики», причем 5 из них еще в первом тайме. Команда Адиева слишком легко давала проходить сопернику через центр поля, тут большой вопрос к полузащитникам. Последние результаты поставили «Ахмат» на грань вылета, он уже опустился на 15-е местов таблице. А впереди еще матчи с «Краснодаром», «Зенитом»…

ЦСКА нужно брать очки в таких матчах, и недавняя игра с «Факелом» (4:1) показала, что армейцы к этому готовы. Да и на протяжении всего сезона красно-синие очень хорошо играют дома (24 очка из 33 возможных). «Фонбет» на победу ЦСКА с форой −1 дает коэффициент 1,80. Давление армейцев также приведет к угловым у ворот соперника. В БК BetBoom можно поставить на победу ЦСКА по угловым в 1-м тайме с форой −1,5 за 1,97.

Андрей Санталов

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