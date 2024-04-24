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11:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Голы здесь не ждут, а они будут: прогноз на матч «Пари НН» — «Локомотив»

Обе команды переживают нелучшие времена.

Рейтинг букмекеров1. Винлайн2. Фонбет3. BetBoom4. Бетсити5. Лига ставок
Источник: РИА "Новости"

«Локомотив» в двух последних матчах перешел на игру без чистого нападающего. Дзюба и Сулейманов получают теперь время только ближе к концу второго тайма. В атаке солирует Глушенков: и забивает, и раздает голевые. Однако игровой системы за этим не видно. Тикнизян после рестарта сезона почти незаметен, Пиняеву тоже не хватает эффективности. Плюс, оборона «Локо» остается уязвимым местом: ЦСКА забил три гола, а у «Рубина» Даку прошел через защитников и Лантратова, как нож сквозь масло. Но за счет плотности в таблице «Локомотив» всего в трех очках от 3-го места.

«Пари НН» этой весной угодил в черную полосу. Команда Юрана, которая славилась своей неуступчивостью в прошлом году, проиграла 4 последних матча. Три из них пришлось играть без лучшего защитника Гоцука, который отбывал дисквалификацию за жесткий фол против Фамейе. Также надолго выбыл основной опорник Майга. Сам Юран при этом конфликтует с судьями и журналистами, все это не способствует хорошей атмосфере вокруг команды. В прошлом туре нижегородцы ничего не могли противопоставить «Динамо» — 1:4.

Букмекеры не особо верят в голы в этой встрече, но статистика говорит об обратном. «Пари НН» в 2024-м забивал во всех матчах кроме одного, в активе «Локо» также всего лишь одна игра на ноль. «Лига Ставок» на обе забьют дает коэффициент 1,89. Заманчивый коэффициент есть также на тотал больше 2,5 в «Мелбете» — 2,15.

Андрей Санталов

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