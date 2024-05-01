«Динамо» выбьет «Спартак», ЦСКА и «Зенит» не порадуют голами — ставим на Кубок России

«Динамо» — «Спартак»



Прогноз: «Динамо» выйдет в следующий раунд за 1.83.

«Динамо» в хорошем настроении подходит к дерби: бело-голубые только что победили «Зенит» и вернулись в чемпионскую гонку. Все привыкли к атакующему футболу от Лички, а тут чех удивил, сыграв от обороны, и эта тактика сработала. Шансов забить у обеих команд было мало, но Тюкавин своим воспользовался. Форвард «Динамо» вообще проводит лучший сезон в карьере, он забил в пяти последних матчах. Отметим и глубину состава у бело-голубых, у Лички есть кем усилить игру через замены.

Футбол Кубок России 2023/2024 Полуфинал Пути регионов. Этап 2, 1.05.2024, 18:00 Динамо - Спартак -

«Спартак» тоже на позитиве, после увольнения Абаскаля красно-белые еще ни разу не проиграли. Команда стала более раскованной при Слишковиче, игроки почувствовали к себе доверие. Тот же Медина ожил и начал забивать. Красно-белые тоже победили в выходные — 3:2 с «Локомотивом». Слишкович дал отдохнуть некоторым игрокам основы, и это не помешало набрать три очка. «Спартак» недавно встречался с «Динамо» (2:1), два голу Соболеву тогда подарил Лещук. Вряд ли мы снова увидим такие вратарские ошибки. Поэтому выбираем здесь проход «Динамо», бело-голубые сейчас выглядят сильнее.



«Ростов» — «Балтика»



Прогноз: победа «Ростова» в основное время за 2.06.

Второй полуфинал в Пути регионов выглядит не так статусно, но своя интрига есть и здесь. «Ростов» набрал больше всех очков этой весной, получится ли у Карпина побороться и за Кубок России? Ростовчане угадали с новичками этой зимой, Сако добавил надежности в защите, а Роналдо освоился в атаке и забил 4 мяча в апреле. Единственное, иногда футболисты «Ростова» заигрываются у своих ворот и сами привозят голы. Так было и со «Спартаком», так было и в прошлом туре с «Оренбургом». Но главное, что у команды Карпина есть игра, она научилась опасно атаковать.

Футбол Кубок России 2023/2024 Полуфинал Пути регионов. Этап 2, 2.05.2024, 19:15 Ростов - Балтика -

«Балтика» тоже хороша и заслуженно выбралась с 15-го места в РПЛ. Калининградцы только что победили ЦСКА (3:1) и при этом показали хороший футбол. 19-летний Козлов уже стал незаменимым игроком для команды Игнашевича, он снова поучаствовал в голевых атаках. Но это все в чемпионате, Кубок для «Балтики» не так важен, поэтому ждем от главного тренера серьезных изменений в составе. А скамейка у калининградцев сейчас не такая глубокая. Сюрпризы тут возможны, и все же на своем поле «Ростов» не должен упустить шанс пройти дальше.



ЦСКА — «Зенит»



Прогноз: тотал меньше 2,5 за 1.78.

Нелучшее время для обоих клубов. ЦСКА набрал всего одно очко в трех последних турах и опустился на 8-е место в таблице. Красно-синие много пропускают, прогресса по сравнению с прошлым сезоном не видно. Пошли даже разговоры об увольнении Федотова. Хотя у армейцев есть объективные сложности с составом. Постоянно выбывает кто-то из защитников, а Файзуллаев уехал в олимпийскую сборную. Разладились дела и в нападении. Перестал забивать Мусаев, у Чалова только один гол с игры в 2024-м.

Футбол Кубок России 2023/2024 Финал Пути РПЛ, 2.05.2024, 19:15 ЦСКА - Зенит -

«Зенит» тоже сам не свой, питерцы не забивают уже два матча. Казалось, поражение от «Рубина» встряхнет команду, но и с «Динамо» чемпион России не впечатлил. Главная проблема сейчас — «Зенит» не создает много моментов, плохо обостряет у штрафной. Так, с «Динамо» было всего 8 ударов по воротам и один в створ. Клаудиньо с Венделом мало берут игру на себя, а новичок Артур пока разочаровывает. Замены тоже не дают нужного эффекта, Сергеев, Изидор и Мантуан забили один гол на троих в этом году. В Пути РПЛ противостояние состоит из двух матчей, в первом от обеих команд можно ждать осторожной игры. Поэтому выбираем здесь ставку с тоталом меньше 2,5 голов.



Андрей Санталов

erid: 2VtzquyN9Uc