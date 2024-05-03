UFC 301: Пантожа — Эрцег

Александр Пантожа — Стив Эрцег

Александр Пантожа (27 побед, 5 поражений; 8 КО/ТКО, 10 SUB) — Стив Эрцег (12 побед, 1 поражение; 2 КО/ТКО, 6 SUB)

Титульный поединок в наилегчайшем весе, 5 раундов

Коэффициенты в БК Winline: победа Пантожи 1.45, победа Эрцега 2.80

Прогноз редакции: победа Пантожи

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Австралиец Стив Эрцег претендует на титул UFC, хотя дебютировал в промоушене чуть менее года назад. Многие болельщики скептически оценивают выбор оппонента для чемпиона, сравнивая Стива с актером из сериала «Офис» за внешнюю схожесть. «Астробой», как прозвали Эрцега в честь персонажа одного из японских комиксов манга, пока мало известен в MMA-сообществе, несмотря на победную серию в 11 поединков. В истории UFC случались и более короткие пути к титульному поединку: два боя у Крис Сайборг и один у Майкла Чендлера, например. Разница в том, что Сайборг и Чендлер уже имели звездный статус на момент дебюта в UFC и гораздо больший бэкграунд в смешанных единоборствах за счет уровня оппозиции.

Александр Пантожа vs Стив Эрцег Сделать ставку

Майкл Биспинг, бывший чемпион UFC в среднем весе, которому понадобилось 10 лет для того, чтобы завладеть титулом, говорит о том, что у Эрцега нет шансов в этом бою из-за уровня мастерства Александра Пантожи. Бразилец победил в последних пяти поединках, а за воесьмь лет выступлений под баннером базирующегося в Лас-Вегасе промоушена успел сразиться с элитой дивизиона. Пантожа в течение пяти лет тренируется в одной из лучших команд в мире — American Top Team. Еще два года назад бразильскому бойцу приходилось совмещать профессиональную карьеру в MMA с работой водителем такси. Несмотря на это, «Каннибал» пробился к титулу UFC и демонстрирует впечатляющие результаты в октагоне. Александр находится на третьем месте по количеству побед и досрочных побед в наилегчайшем весе. Пантожа ни разу не проиграл досрочно в 32 выступлениях.

Джонатан Мартинес — Жозе Альдо

Джонатан Мартинес (19 побед, 4 поражения; 9 КО/ТКО, 2 SUB) — Жозе Альдо (31 победа, 8 поражений; 17 КО/ТКО, 1 SUB)

Легчайший вес, 3 раунда

Коэффициенты в БК Winline: победа Мартинеса 1.70, победа Альдо 2.17

Прогноз редакции: победа Мартинеса

«Король Рио» возвращается! Жозе Альдо называют самым великим полулегковесом в истории MMA. Альдо выйдет в октагон спустя полтора года, после того, как объявил о завершении карьеры в смешанных боевых искусствах. За период «отставки» Жозе успел провести два боксерских поединка. Бой против Джонатана Мартинеса — единственный в действующем контракте бразильца. Решение по поводу своего будущего в промоушене легендарный бразилец собирается принять после выступления на турнире UFC 301. Возможно, решающим фактором для того, чтобы Альдо захотел вернуться в UFC, стал тот факт, что бразилец последний раз бился перед болельщиками родного Рио-де-Жанейро пять лет назад.

Джонатан Мартинес vs Жозе Альдо Сделать ставку

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В карьере Альдо никогда не было «легких» соперников, и Джонатан Мартинес не исключение. Американский боец из команды Factory X выиграл в шести последних схватках, причем дважды ему удалось остановить оппонента за счет мощнейших лоу-киков. В течение последних десяти лет было принято считать, что наибольший урон за счет ударов ногами в UFC наносит именно Альдо. Возможный размен лоук-киками между двумя бойцами добавляет интриги к противостоянию между экс-чемпионом и Мартинесом.

Энтони Смит — Витор Петрино

Энтони Смит (37 побед, 19 поражений; 20 КО/ТКО, 14 SUB) — Витор Петрино (11 побед; 7 КО/ТКО, 1 SUB)

Полутяжелый вес, 3 раунда

Коэффициенты в БК Winline: победа Смита 4.80, победа Петрино 1.19

Прогноз редакции: победа Петрино

За спиной Энтони Смита 56 боев. Бывший обладатель титулов Cage Fury Fighting Championships и Victory Fighting Championship победил в 37 поединках, в 34 из них досрочно, на его счету 14 сабмишенов и 20 нокаутов/технических нокаутов. Среди последних результатов 35-летнего американца три поражения в четырех боях. Смит получил прозвище «Львиное сердце» за то, что не раз находил возможность финишировать соперника, уступая по ходу противостояния.

Энтони Смит vs Витор Петрино Сделать ставку

Энтони будет противостоять непобежденный Витор Петрино. Бразилец тренируется под руководством Кристиано Марселло в Куритибе. В UFC он попал через выигранный бой на Dana White’s Contender Series. Затем Петрино одержал 4 победы подряд, успешное выступление в Рио может гарантировать ему место в топ-10 полутяжелого дивизиона. Витор четырежды побеждал нокаутом в первом раунде и обладает достаточной ударной мощью, чтобы расправиться с американцем. Как показала схватка с Тайсоном Педро, Петрино умеет комбинировать работу в стойке с дистанции с переводами в партер, добиванием на земле. Прогноз подготовил Сергей Березовский, редакция Sportmail.ru.

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