Дуэль двух атакующих команд: прогноз на матч «Брюгге» — «Фиорентина»

«Фиорентина» может второй год подряд выйти в финал Лиги конференций. Итальянцы были фаворитами перед первым матчем с «Брюгге», тем более остались ими после домашней победы 3:2. Далась она «фиалкам» непросто. Они лучше играли, хорошо прессинговали в первом тайме и повели 2:1. Правда, голы пришли от тех, кто редко забивает в этом сезоне — от Соттиля и Белотти. После перерыва бельгийцы быстро остались в меньшинстве, но ошибка Раньери позволила им сравнять счет. От критики команду Итальяно спас Нзола, забивший уже в добавленное время.

Для «Брюгге» это первый еврокубковый полуфинал за 32 года. Лидер бельгийского чемпионата в середине марта сменил тренера и теперь успешно борется за чемпионство в своей лиге. При 43-летнем Хайене «черно-синие» выиграли 8 матчей из 10, в том числе 6 подряд на домашнем поле. Интересно, что новый тренер больше доверяет не опытному Миньоле в воротах, а 26-летнему Якерсу. У «Брюгге» хороша группа атаки с Ванакеном, Жуджлой и Сковом Ольсеном. А в центре нападения выходит мощный Тиаго.

«Фиорентина» проиграла «Вероне» в Серии А в выходные — Итальяно дал отдохнуть лидерам перед ответным матчем в ЛК. Тренер «Брюгге» сделал то же самое с «Антверпеном», но еще и победил при этом. Выход бельгийцев в финал (за 3,25, если что) станет сенсацией, но сколько их мы уже видели в этом сезоне? Как минимум тут можно рассчитывать на голы от обеих команд — «Лига Ставок» на обе забьют и тотал больше 2,5 дает коэффициент 1,95. А поставить на то, что «Фиорентина» не проиграет и обе забьют можно за 2,38 в БК BetBoom.