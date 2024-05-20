«Пари НН» и ЦСКА поддержат тренд на голы

Концовка сезона получилась для ЦСКА грустной: всего одна победа в 7 матчах. Причем победили армейцы не кого-нибудь, а «Зенит», но выше 6-го места в чемпионате им уже не подняться. Были шансы пройти в финал Кубка России, однако тот же «Зенит» был сильнее в серии пенальти. ЦСКА еще и потерял вратаря Торопа из-за тяжелой травмы. Учитывая проблемы Акинфеева со здоровьем, эта позиция теперь вызывает вопросы. Хотя ЦСКА и так пропустил больше обычного в этом сезоне. При этом армейцы достаточно много забивают, группа атаки с Чаловым, Заболотным, Файзуллаевым и Обляковым хороша по меркам РПЛ.

Среди команд из второй половины таблицы «Пари НН» дольше всех тянул со сменой тренера. Нижегородцы уволили Юрана за 4 тура до финиша после 6 поражений подряд. При Иличе была героическая ничья со «Спартаком» (0:0) и полный провал в Сочи — 1:6. Зимние трансферы Кучаева и Марадишвили не сработали, а вот продажа Севикяна сильно ударила по команде. «Пари НН» по-прежнему с трудом даются голы, при этом пропала надежность в обороне. Раньше нижегородцы могли засушить почти любого соперника, особенно на своем поле, но теперь команда пропускает и по 4, и по 5, и по 6 мячей.

Федотов признал, что в кубковой встрече с «Зенитом» его игрокам не хватило свежести. Но времени для восстановления было достаточно, так что армейцы должны быть сегодня в хорошей форме. С мотивацией могут быть проблемы, однако с таким тренером особо не расслабишься — рассчитываем на голы гостей в этом матче. Можно предложить аккуратную ставку: индивидуальный тотал ЦСКА больше 1 за 1,66 в «Бетсити». Тотал гостей больше 1,5 оценивается уже в 2,50. Для «Пари НН» это шанс выбраться из зоны стыков плюс это последняя домашняя игра в сезоне. Волжанам тоже надо забивать. На обе забьют в «Марафоне» дают коэффициент 1,93.