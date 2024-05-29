Гончаренко проэкзаменует команду первой лиги: прогноз на матч «Урал» — «Акрон»

«Урал» провалил весеннюю часть сезона и закономерно оказался в зоне стыковых матчей. У команды Гончаренко всего 2 победы в 2024 году. Был шанс спастись в последнем туре с ЦСКА, но уральцы пропустили два гола в первом тайме, а сами не забили. Хотя моменты после перерыва у них были, самый явный не использовал Шеттине: форвард не реализовал пенальти. Слабая эффективность в атаке — главная проблема в «Урале». Этой весной команда Гончаренко забивала в среднем один гол за игру. У лучшего бомбардира Каштанова всего 6 мячей, 4 из них — с пенальти.

«Акрон» громко заявил о себе еще в прошлом сезоне, а в этом тольяттинцы уверенно заняли третье место в первой лиге. Для клуба это уже исторический результат, но там хотят большего. В конце 2023-го «Акрон» сменил тренера, с Зауром Тедеевым команда набрала 24 очка из 42. По меркам первой лиги у тольяттинцев хорошая атака (48 голов) и топовая защита (26 пропущенных голов). В «Акроне» тоже нет ярко выраженного бомбардира, у форварда Эльдарушева 7 голов в 19 играх, у Понсе лишь 4 в 20 матчах.

Перед первым матчем в Екатеринбурге «Урал» является фаворитом в этой паре. У Гончаренко более опытный и классный состав, и уральцы должны воспользоваться преимуществом своего поля. На победу «Урала» БК BetBoom дает коэффициент 1,93. Голов, видимо, много не будет, обе команды не будут слишком раскрываться, помня об ответной игре. В «Бетсити» тотал меньше 2,5 оценивается в 1,71.