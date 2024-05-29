Голов будет мало: прогноз на матч «Пари НН» — «Арсенал»

«Пари НН» — главный кандидат в РПЛ на премию «Регресс года». Нижегородцы уходили на зимний перерыв на 9-м месте с запасом в 7 очков от зоны стыков. А по пропущенным голам они вообще были на втором месте в лиге. Весной «Пари НН» все растерял и оказался в итоге на 13-м месте. Зимние трансферы не сработали, сказались также уход Севикяна и травма опорника Майги. Еще один неочевидный ход — приглашение Илича вместо Юрана за 4 тура до конца сезона. С новым тренером нижегородцы взяли лишь два очка — со «Спартаком» (0:0) и «Крыльями Советов» (1:1).

«Арсенал» два последних года провел в первой лиге и в этом сезоне неожиданно занял 4-е место. В первом круге Тула была середняком чемпионата, а во втором резко прибавила и практически не выпадала из топ-4. Правда, клубу долго не давали лицензию РПЛ, тогда бы вместо «Арсенала» в стыках сыграла «Родина», но в итоге эта ситуация разрешилась. В Туле играет лучший бомбардир первой лиги Окоронкво (17 голов) и лучший вратарь Кокарев. Сейчас у команды есть проблемы с травмированными игроками, плюс было мало времени на восстановление. «Арсенал» ездил на автобусе в Ярославль, а теперь тем же видом транспорта добирался до Нижнего Новгорода.

В отличие от «Урала» у нижегородцев, по мнению букмекеров, меньше шансов остаться в РПЛ. Слишком сильный был спад у команды этой весной. На победу «Пари НН» в домашней встрече дают коэффициент выше двойки, и это выглядит рискованно. Насколько хватит сил у «Арсенала» — тоже вопрос. Что касается голов, тут ожидается низовой матч, «Мелбет» на тотал меньше 2 предлагает 1,84. А поставить на то, что «Пари НН» не проиграет и тотал будет меньше 2,5, можно в «Марафоне» за 1,92.