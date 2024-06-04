Дуэль итальянских тренеров: прогноз на матч Италия — Турция

На Евро-2024 Италию ждет сложнейшая группа с Испанией, Хорватией и Албанией. Главный тренер Спаллетти с оптимизмом готовится к турниру и привлек легендарных игроков прошлого — таких, как Баджо, Тотти и Дель Пьеро — чтобы дополнительно мотивировать команду. Сборная теперь не так сильна, как три года назад, когда она победила Англию в финале Евро-2020, но при Спаллетти она снова может удивить. Лучано экспериментирует с тактическими схемами на сборе и определяется с основой. Скамакке нужен отдых, поэтому сегодня впереди сыграет Ретеги, а место в воротах займет не Доннарумма, а Викарио.

У Турции с прошлой осени итальянский тренер Монтелла, что делает сегодняшнюю встречу особенной. Винченцо хорошо начал, вывел сборную на Евро, однако в этом году проиграл два товарищеских матча: Венгрии 0:1 и Австрии 1:6! Задача Монтеллы на чемпионате Европы — выйти из группы. Ключевая фигура в сборной — конечно, Чалханоглу, выигравший Серию А с «Интером». Монтеллу иногда критикуют, что он играет без чистых форвардов, на что тренер отвечает, что он больше ставит на скорость игроков группы атаки. Сегодня у него будет возможность проверить свою концепцию на высоком уровне.

Первые товарищеские матчи перед Евро показали, что команды не готовы сейчас тратить много сил и громить соперников. Тем более здесь разница в классе между двумя участниками чемпионата Европы не так высока. Поэтому выбираем комбо Италия не проиграет и тотал меньше 3,5 за 1,6 в BetBoom. Можно взять и просто тотал меньше 3 за 1,69 в БК Tennisi. Коэффициенты небольшие, но и риска тут немного.