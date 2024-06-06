«Бостон» остановит Дончича и Ирвинга: прогноз на финал НБА

В НБА наконец дождались главного события года — матча лучших команд Востока и Запада в плей-офф. «Бостон» за три раунда допустил лишь два поражения: 4−1 с «Майами», 4−1 с «Кливлендом» и 4−0 с «Индианой». Да, где-то матчи были близкими по счету, где-то «Селтикс» слишком расслаблялись, но свою задачу они выполнили. Добрались до финала с минимальными затратами. Пусть при этом и повезло с травмами у соперников. За последние 8 лет «Бостон» 6 раз доходил до финала Востока, в 2022-м проиграл в главном финале «Голден Стэйт» — нынешнему поколению звезд Тейтуму и Брауну пора брать титул.

У «Далласа» путь к финалу был сложнее. Во всех трех раундах в соперниках были команды с 50 и более победами в регулярном чемпионате. Сами же «Маверикс» вышли в плей-офф с пятого места. При этом после февральского дедлайна команда из Техаса по многим параметрам была второй в лиге (после «Бостона»). В плей-офф Дончич и Ирвинг прошли «Клипперс» и «Оклахома-Сити» в 6 матчах, а дерзкую «Миннесоту» в 5. Пару звездных защитников «Далласа» многие уже называют лучшей в истории НБА, но чемпионский титул есть только у Ирвинга, Дончичу еще только предстоит пройти этот путь.

Кто же победит в финале? Для «Бостона» это будет первый титул с 2008 года, со времен великого трио Гарнетт — Пирс — Аллен. «Даллас» только один раз брал в руки этот трофей: в 2011-м с легендарным Новицки. Две лучшие суперзвезды — у «Мавс», но если брать всю пятерку, то преимущество у «Селтикс». Тем более после возвращения в состав такого большого, как Порзингис. «Бостон» более свеж, он готов забросать соперника трехочковыми, главный вопрос — удастся ли ему в ответ сдержать Луку и Кайри? Дончич в этом плей-офф набирает почти 30 очков, делает почти 10 подборов и отдает 9 передач за игру. Серия будет упорной, но больше шансов на победу все же у «Бостона». Поставить на победу «Селтикс» в 6 матчах или меньше (с форой −1,5) можно в «Бетсити» за 1,90.

Еще одна интрига — кто станет MVP финала? Фаворитом считается Тейтум за 1,80, вторым идет Дончич (3,00). Тем заманчивее выглядит выбор Брауна за 6,00. Джейлен был лучшим игроком «Бостона» во второй половине регулярки и продолжил быть им в плей-офф. В первых трех раундах он набирал в среднем 25 очков за матч (Тейтум — 26), но броски Брауна гораздо эффективнее: 54% с игры и 38% из-за дуги. Что еще важно, Джейлен лучше играет в концовках, когда решается исход матчей. Так что сложно пройти мимо такого выбора.