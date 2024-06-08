Бобровский не даст «Эдмонтону» вернуть Кубок Стэнли в Канаду: анонс финала НХЛ

«Флорида» в финале Кубка Стэнли второй год подряд. И если в прошлом сезоне «пантерам» сильно повезло дойти до решающей серии, то теперь они там оказались заслуженно, это лучшая команда Востока. Сначала «Флорида» выбила из плей-офф недавнего чемпиона «Тампу» (4−1), затем разделалась с «Бостоном» и «Рейнджерс» в 6 матчах. Во всех трех сериях «пантерам» удалось закрыть самых опасных нападающих соперников. Силовой хоккей «Флориды» очень хорошо подходит для плей-офф, так что они успешны даже без суперзвездных форвардов. К тому же на последнем рубеже надежен Бобровский — он пропускает всего 2,2 гола за игру.

Для «Эдмонтона» это первый финал с 2006 года. «Нефтяники» уже заждались Кубка Стэнли, особенно это касается лучшего игрока лиги Макдэвида. Коннор проводит 9-й сезон в НХЛ, и наконец-то он в 4 победах от главного трофея в карьере. «Ойлерс» плохо начали сезон, и все решила смена главного тренера в ноябре. При Ноблахе команда выбралась с последнего места в лиге и уверенно вышла в плей-офф. А там уже, пусть и не без проблем, победила «Лос-Анджелес» (4−1), «Ванкувер» (4−3) и «Даллас» (4−2). У «Эдмонтона» и раньше была очень хорошая атака, а теперь они еще и научились терпеливо играть в обороне.

На что ставить?

Многое в финале решат спецбригады. «Эдмонтону» нет равных при игре в большинстве (37,3% в этом плей-офф), за счет этого «нефтяники» и дожали «Даллас». При этом у них все в порядке и в меньшинстве, «Ойлерс» не пропускали при последних 28 удалениях. Интересно, будет ли «Флорида» играть так же агрессивно, не боясь фолить? Пока что «пантеры» набрали больше всех штрафных минут. Впрочем, по игре в меньшинстве это 2-я команда в лиге. В равных составах «Эдмонтон» мало бросает, хотя от таких форвардов, как Макдэвид (31 очко в плей-офф), Драйзайтль (28 очков) и Хайман (14 голов) ждешь большего.

У «Флориды» лучшим бомбардиром является Ткачак с 19 очками, хотя Мэттью больше славится умением залезть под кожу соперникам. Зато здесь есть лучший оборонительный центр лиги Барков, он как раз и закрыл до этого Кучерова, Пастрняка и Панарина. Есть третье звено с таким снайпером, как Тарасенко. Есть мощная защита с Монтуром, Форслингом и Экбладом под руководством Бобровского. А вот по голкиперу «Эдмонтона» есть вопрос. Скиннер неважно начал розыгрыш Кубка Стэнли, даже попадал в запас. Правда, последние 8 матчей вратарь провел хорошо.

Андрей Санталов

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