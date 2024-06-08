Алькарас и Швентек отпразднуют в Париже: анонс финалов «Ролан Гаррос»

Зверев — Алькарас

Мужской «Ролан Гаррос» в этом году был как никогда новым: уже к ¼ финала не было ни Джоковича, ни тем более Надаля. К победе шли Зверев, Алькарас и Синнер, последние двое встретились в полуфинале и выдали классический пятисетовый матч. Испанец и итальянец по очереди брали партии, пользуясь проблемами друг друга. Обоим теннисистам мешали судороги, в итоге лучше с ними справился Карлос. После этой победы Алькарас стал самым молодым игроком, выходившим в финал турниров «Большого шлема» на грунте, траве и харде. У 21-летнего испанца уже есть победы на «Уимблдоне» и US Open.

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Зверев в Париже прошел через два пятисетовых матча в 3-м и 4-м круге, в полуфинале против Рууда ему было попроще. Норвежец выиграл первый сет, но потом у него начались проблемы с желудком. Соперник Зверева уже не мог играть с прежней интенсивностью и уступил 2:6, 4:6, 2:6. Для Саши это второй финал на турнирах «Большого шлема», в 2020-м он уступил Тиму на US Open. Зверев часто играл с Алькарасом в последние годы, в 2024-м он победил испанца в Австралии в 4 сетах и проиграл ему на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Оба хорошо себя чувствуют на грунте, и все-таки для Алькараса это более привычное покрытие, он не зря считается фаворитом в этом финале.

Швентек — Паолини

В женском финале интриги еще меньше. Первая ракетка мира Швентек легко добралась до главного матча. По сути, борьбу ей навязала только Осака во втором круге. Всех остальных соперниц Ига разбирала в двух сетах, с Потаповой вообще было 6:0, 6:0. Для польки это третий финал «Ролан Гаррос» подряд, в Париже она себя чувствует как Надаль. Грунт — любимое покрытие Швентек, на «РГ» она выиграла 34 матча из 36. Ига и так в последние годы — сильнейшая в туре, а тут она еще и стала подавать сильнее. В досрочном финале с Гауфф полька поначалу давала шансы сопернице, но Коко слишком много ошибалась, и Швентек выиграла в двух партиях 6:2, 6:4.

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Для Паолини выход в финал «Ролан Гаррос» — это уже успех. 2024 год стал прорывным для 28-летней итальянки. Жасмин добралась до ¼ финала в Австралии, а в Париже дошла до решающего матча, выбив по ходу дела 4-ю сеяную Рыбакину. С понедельника Паолини войдет в топ-10 в рейтинге WTA. При всем при этом шансов в финале у итальянки минимум. Она небольшого роста, поэтому не обладает сильной подачей. Паолини хорошо защищается на задней линии, редко ошибается, и все же Швентек — это теннисистка совершенно другого уровня. Поэтому особой борьбы в финале никто не ждет.

Андрей Санталов

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