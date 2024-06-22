UFC Саудовская Аравия: Уиттакер vs Алискеров

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Сергей Павлович — Александр Волков

Сергей Павлович (18 побед, 2 поражения; 15 КО/ТКО) — Александр Волков (37 побед, 10 поражений; 24 КО/ТКО, 4 SUB)

Тяжелый вес, 3 раунда

Коэффициенты в БК Winline: победа Павловича 1.43, победа Волкова 2.85

Прогноз редакции: победа Павловича

Столкновение этих гигантов в октагоне не требует никакой шумихи, раскачки или словесного конфликта. Достаточно просто вспомнить о достижениях двух российских в тяжеловесов в смешанных боевых искусствах: Сергей Павлович одержал 15 побед нокаутом в профессиональной карьере. Шесть из них под баннером промоушена, базирующегося в Лас-Вегасе. Данная серия нокаутов является второй по продолжительности в тридацтилетней истории промоушена. Средняя статистика нокдаунов за 15 минут в октагоне — 5.9, самый высокий результат в UFC. 8.21 акцентированных ударов за минуту наносит Сергей, это самый высокий показатель для тяжелого дивизиона. 2 минуты и 13 секунд в среднем длится поединок с участием Павловича, здесь он уступает только Тому Аспиналлу.

Сергей Павлович — Александр Волков Сделать ставку

Александр Волков — экс-чемпион Bellator в тяжелом весе. 28 из 37 побед в карьере одержал досрочно. Выпускник Бауманского института провел в октагоне более трех часов боевого времени, входит в топ-10 спортсменов по этому показателю в дивизионе. Драго нанес 1016 акцентированных ударов — третий результат спреди тяжеловесов за всю историю UFC. Всего Волков попал по соперникам 1273 раза, это пятый показатель в рейтинге тяжей.

Шарабутдин Магомедов — Антонио Троколи

Шарабутдин Магомедов (12 побед; 10 КО/ТКО) — Антонио Троколи (12 побед, 3 поражения, 1 NC; 3 КО/ТКО, 5 SUB)

Средний вес, 3 раунда

Коэффициенты в БК Winline: победа Магомедова 1.08, победа Троколи 8.00

Прогноз редакции: победа Магомедова

Соперник Шары Буллета успел дважды поменяться в преддверии турнира в Саудовской Аравии. Сначала c поединка против Магомедова снялся Игорь Потеря, который уступил бразильцу Мишелю Перейре, приняв с ним бой на коротком уведомлении. Промоушен нашел замену в лице Жоилтона Луттербаха, но тот провалил допинг-тест и не был допущен к схватке. В качестве нового оппонента для Шары UFC удалось договориться с Антонио Троколи. Бразилец первоначально должен был биться с Икрамом Алискеровым, но тот получил предложение спасти мероприятие и разделить октагон с Робертом Уиттакером в главном бою. Троколи одержал 4 победы подряд, 8 раз за карьеру заканчивал бои досрочно, всего на его счету 12 побед, как и у Шарабутдина.

Шарабутдин Магомедов — Антонио Троколи Сделать ставку

Магомедов всего один раз выступил под эгидой главного мирового промоушена, однако завоевал внимание и интерес болельщиков, причем не только «простых русских добрых мужиков», но и англоязычной публики. Яркий ударник из Дагестана в дебютном поединке одолел Бруно Сильву, за спиной которого 20 побед нокаутом. Вот что сказал о россиянине Дана Уайт: «Безумный кикбоксинг, потрясающие удары ногами, локтями, но ему нужно подтянуть борьбу. Я не знаю, как он может быть из Дагестана и не иметь защиты от тейкдаунов, но в остальном он выглядел потрясающе». Несмотря на то, что нарезки лучших моментов из выступлений уроженца города Сальвадор пестрят зрелищными нокаутами, а сам боец превосходит Шару Буллета в росте, в Саудовской Аравии его ждет суровое испытание.

Роберт Уиттакер — Икрам Алискеров

Роберт Уиттакер (25 побед, 7 поражений; 9 КО/ТКО, 5 SUB) — Икрам Алискеров (15 побед, 1 поражение; 6 КО/ТКО, 5 SUB)

Средний вес, 5 раундов

Коэффициенты в БК Winline: победа Уиттакера 1.99, победа Алискерова 1.83

Прогноз редакции: победа Уиттакера

Сергей Березовский

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