Германия снова победит, голы в матче Хорватия — Италия, а Албания удивит Испанию

Прогноз: победа Германии и тотал меньше 4,5 за 2.09.

Швейцария - Германия Сделать ставку

Пока одни топ-сборные буксуют на Евро, Германия на классе забрала 6 очков из 6. С Венгрией команде Нагельсманна было не так легко, как с шотландцами, но на итоговом счете это не сказалось — 2:0. Пока никто из соперников не знает, как накрыть диспетчера Крооса и подвижную тройку Виртц — Мусиала — Гюндоган. Двое последних как раз и забили Шотландии. Запасной план у Нагельсманна тоже есть: на последние полчаса тренер выпускает центрфорварда Фюллькруга, и тогда команда переходит на навесы в штрафную.

Швейцария подтвердила статус второй сборной в группе А. Команда Якина с 4 очками уже может готовиться к плей-офф, вопрос только в том, какое итоговое место она займет. Швейцарцы не стали дожимать Шотландию во 2-м туре, ничья 1:1 их устроила. Главное, что Шакири сотворил очередной шедевр. Теперь на Швейцарию ничего не давит, и Якин уверяет, что выйдет играть против Германии на победу. Об этом же говорит и Нагельсманн. Немецкого тренера не смущает даже то, что если он займет первое место в группе, то в ¼ финала, скорее всего, встретится с Испанией. Германия не хочет терять ритм и победный настрой, пока что в хозяевах Евро нет причин сомневаться.

Прогноз: победа Шотландии с форой 0 за 1.93.

Шотландия - Венгрия Сделать ставку

Шотландия после разгрома от Германии пришла в себя, и матч против Швейцарии провела гораздо смелее. Интересно, что шотландцы пока забивают только с помощью соперников (были автогол и рикошет), пропустили 5 голов — при этом у них больше шансов выйти в плей-офф, чем у Венгрии. В случае победы британцы с 4 очками даже при плохой разнице мячей окажутся в ⅛ финала. Для Шотландии это будет историческое событие, раньше ни на одном крупном турнире ей это не удавалось. Важный для сборной защитник Тирни выбыл из-за травмы, но есть Робертсон, Мактомини и Макгинн — эти парни знают, как добиваться успеха.

Венгрия в Германии не так хороша, как на прошлом Евро и в недавней Лиге наций. Команда Росси забила всего один гол, а пропустила пять. С бундестим у венгров были хорошие моменты, но Шаллаи, Собослаи и Орбан ими не воспользовались. На двух последних у венгров были особые надежды, защитник «Лейпцига» слабо выглядит в обороне, а на Собослаи то ли давит капитанская повязка, то ли он играет с каким-то повреждением. В любом случае нас ждет битва аутсайдеров группы А, ставим тут на более мотивированную команду. К тому же благодаря высоким коэффициентам это можно сделать без особого риска.

Прогноз: обе забьют и тотал больше 2,5 за 2.01.

Хорватия - Италия Сделать ставку

Давно мы не видели такую слабую сборную Хорватии. Перед Евро ничто не предвещало беды, но уже первые матчи показали, что для этой команды пришло время перемен. Классический центр поля Модрич — Брозович — Ковачич больше не работает, у Луки много брака в передачах. Хорватам не хватает скорости, да и вообще много чего не хватает. У Далича нет идей, как построить позиционную атаку. То есть Хорватия берет мяч под контроль, а что делать с ним дальше, не знает. Нет надежности и в обороне — 3 пропущенных мяча от Испании и 2 — от Албании.

Италия впечатлила в первом туре и показала плохой футбол во втором. Подопечные Спаллетти не знали, что делать против Испании, им было трудно даже просто выйти со своей половины поля. За всю игру итальянцы только 4 (!) раза пробили по воротам. «Скуадре адзурре» не повезло с автоголом, с другой стороны, они спокойно могли пропустить 5−6 мячей. Впрочем, с Хорватией итальянцам должно быть попроще. Турнирное положение требует от хорватов играть на победу, значит, Спаллетти может рассчитывать на быстрые атаки. Ждем голы от обеих команд — матч обещает быть зрелищным.

Прогноз: победа Албании с форой +1 за 2.19.

Албания - Испания Сделать ставку

По качеству футбола Испания уверенно лидирует на чемпионате Европы. Это уже не та скучная сборная, которая перекатывала мяч туда-сюда. У де ла Фуэнте более вертикальный футбол, и тут многое завязано на вингерах. И Ямаль, и Нико Уильямс разрывают фланги, не боятся лезть в обводку — отсюда и большое количество голевых моментов. Хороша и полузащита с Родри, Педри и Руисом, прессингующая соперников так, что они торопятся избавиться от мяча. Единственное слабое место у испанцев — не самая надежная оборона, но пока это не мешает им побеждать.

Албания уже не зря приехала на Евро. Самый быстрый гол в истории турнира — у нее. Ничью с Хорватией тоже можно записать в плюс, а ведь албанцы могли и выиграть в самом конце. Шансы на выход из группы все еще есть. И тут многое зависит от испанцев: какой состав выставит де ла Фуэнте? Если тренер даст отдохнуть многим лидерам (а это выглядит логично), то Албания может этим воспользоваться. Испания уже гарантировала себе первое место в группе, для нее эта игра ничего не решает. Так что выбираем здесь ставку на более мотивированного аутсайдера.

Андрей Санталов.

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