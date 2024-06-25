Франция добьет Польшу, Англию снова будут ругать, а Дания отправит домой Сербию

Прогноз: победа Франции с форой −1,5 за 1.81.

Франция - Польша Сделать ставку

Первая нулевая ничья на Евро случилась в этой группе, хотя французы с голландцами старались забить, и моменты для этого были. Но Гризманн ими не воспользовался, а гол Симонса не засчитали из-за сомнительного офсайда. Впрочем, результат устроил обе сборные, у них по 4 очка, можно спокойно готовиться к плей-офф. У Франции к тому же не было Мбаппе, сделаем скидку и на это. Неизвестно, выйдет ли Килиан сегодня, но чувствует он себя после перелома носа все лучше и лучше. Дешам уже заявил, что с Польшей будет играть на победу, не выгадывая для себя более легкую сетку в плей-офф.

Польша первой из 24 сборных потеряла шансы на выход из группы. Поляки неплохо смотрелись без Левандовского в первом туре с Нидерландами, до поры до времени играли на равных с Австрией во втором. Шченсны спасал как мог, форварды забивали, но этого не хватило. Теперь полякам осталось провести матч престижа, и уже известно, что в воротах будет Скорупски из «Болоньи» — Шченсны завершает карьеру в сборной. Левандовски в этот раз выйдет в основе, он проведет на поле 60−70 минут. Французам уже пора показать свою мощь в атаке и начать забивать, так что выбираем здесь вице-чемпионов мира.

Прогноз: обе забьют и тотал больше 2,5 за 2.19.

Нидерланды - Австрия Сделать ставку

Нидерланды после двух туров опережают Францию в группе D, и судьба первого места в их руках. Достаточно победить Австрию, сохранив лучшую разницу мячей. Но сборная Рангника непроста. Французы уже помучились с ней, там им на выручку пришел автогол. Хватит ли класса у «оранжевых»? Атака с Депаем пока не впечатляет. Мемфиса много критикуют, но Куман ему доверяет. И планирует выпустит в основе в 3-м туре. Тренер голландцев назвал рецепт успеха с Австрией: нужно играть быстро и не допускать брак в передачах.

Австрия на этом чемпионате Европы подтвердила репутацию хорошо организованной, дисциплинированной команды. При Рангнике сборная играет интенсивно, прессингует, хотя на весь матч ее не хватает. Сильнейшая линия у австрийцев — полузащита. Тут и Забитцер, отрабатывающий и в защите, и в атаке, и Лаймер, и Баумгартнер, забивший в 6 матчах из последних 7 за сборную. Австрия почти гарантировала себе выход в ⅛ финала, нет сомнений, что она навяжет борьбу голландцам. В такой ситуации не рискнем ставить на исход матча, а возьмем голы.

Прогноз: двойной шанс Дании (1Х) и тотал меньше 3.5 за 1.79.

Дания - Сербия Сделать ставку

Группа С — пока что самая скучная группа на этом Евро: в 4 матчах забито всего 7 голов. К сборной Дании при этом вопросов мало. Да, команда Юлманда упустила победу со Словенией (1:1), зато сдержала англичан (1:1). Видно, что у датчан есть продуманная тактика на этот турнир, снова очень хорош Эриксен. Оборону сборной Дании сложно взломать, а впереди должно прорвать Хейлунда. Неизвестно, удастся ли красно-белым снова продвинуться далеко в плей-офф, как три года назад, но выходить они туда просто обязаны.

Сербия не изменяет себе, она по-прежнему выглядит слабо как команда. Идея с Митровичем и Влаховичем впереди работает плохо. Хотя первому еще и сильно не везет. После мини-конфликта с тренером в основе вышел Тадич, и это тоже не сильно помогло со Словенией. Сербы были в минуте от вылета с Евро, но их спас Йович. Стойкович обещает лучше начинать первые таймы и анонсировал перемены в составе, однако не верится, что Сербия может сильно поменяться. Датчане лучше на этом чемпионате Европы и больше заслужили выйти в плей-офф.

Прогноз: победа Словении с форой +1,5 за 1.81.

Англия - Словения Сделать ставку

Сборную Англии за два невзрачных матча критикуют все больше, ее ругают и журналисты, и бывшие игроки. И вот уже Саутгейт и Кейн вынуждены оправдываться и отвлекаться на шум со стороны. Критику англичане, конечно, заслужили. В сборной есть громкие имена, но нет выстроенной игры, это вина главного тренера. Есть вопросы и к лидерам команды. Впрочем, промежуточный результат пока есть, самое интересное начнется в плей-офф. Пока Саутгейт анонсировал только одно изменение в составе, вместо Трента в центре поля выйдет Галлахер. Еще один пример осторожного футбола от тренера англичан.

Сборная Словении еще ни разу не побеждала на Евро, хотя была очень близка к этому в матче с Сербией. Вообще команда Кека оставляет приятное впечатление в Германии. При очень скромных ресурсах словенцы бьются со всеми и набрали два очка в не самой простой группе. Тут выделяются не только хорошо известные Облак и Шешко, но и правый защитник Карничник. Сложно представить, что такую крепкую команду Англия обыграет с форой в два мяча. Пока что подопечные Саутгейта действуют в эконом-режиме, и этим можно воспользоваться.

Андрей Санталов

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