Синнер обыграет Медведева в 6-й раз подряд: прогноз на ¼ финала «Уимблдона»
Разбираем битву двух топ-теннисистов.
Разбираем битву двух топ-теннисистов.
Даниил Медведев остался последним российским теннисистом на «Уимблдоне». И теперь его ждет встреча в ¼ финала с первой ракеткой мира Янником Синнером. Медведев пока не в оптимальной форме в Лондоне, у него были проблемы с Мюллером и Штруффом (победил в 4 партиях). Было интересно, что Даниил покажет с Димитровым, но болгарин получил травму и снялся в прошлом раунде. Для россиянина это второй четвертьфинал на «Уимблдоне», в прошлом году он уступил Алькарасу в трех сетах в полуфинале.
Синнер разыгрался по ходу турнира. Итальянец отдал по сету соперникам в первых двух кругах, а затем закрыл Кецмановича и Шелтона в трех партиях. Особенно показательным была встреча с Шелтоном. Синнер контролировал ход матча, нейтрализовал подачу соперника и выиграл большинство коротких розыгрышей. Для Янника это третий четвертьфинал «Уимблдона» подряд, до этого он дважды уступал в решающих матчах Джоковичу. В 2024-м итальянец выиграл 4 титула и победил в 42 встречах из 45. У Медведева статистика скромнее: 0 титулов и 32 победы в 41 матче.
По личным встречам россиянин ведет 6−5, однако пять последних встреч остались за Синнером. В том числе финал Australian Open-2024, когда Даниил вел 2−0 по сетам и все же уступил. Медведев пробовал разную тактику с Янником: и привычную контратакующую, и новую, более агрессивную. Пока что не работает ни та, ни другая. Синнер стал более универсальным и добавил в физической подготовке. Он хорош на приеме, может выдержать обмен ударами на задней линии и варьировать подачи. Поставить на победу Синнера с форой −5 по геймам можно в «Бетсити» за 1,80. Для любителей коэффициентов повыше есть победа Синнера с форой −2,5 по сетам за 2,51 в «Марафоне».
Андрей Санталов