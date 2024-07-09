Синнер обыграет Медведева в 6-й раз подряд: прогноз на ¼ финала «Уимблдона»

Даниил Медведев остался последним российским теннисистом на «Уимблдоне». И теперь его ждет встреча в ¼ финала с первой ракеткой мира Янником Синнером. Медведев пока не в оптимальной форме в Лондоне, у него были проблемы с Мюллером и Штруффом (победил в 4 партиях). Было интересно, что Даниил покажет с Димитровым, но болгарин получил травму и снялся в прошлом раунде. Для россиянина это второй четвертьфинал на «Уимблдоне», в прошлом году он уступил Алькарасу в трех сетах в полуфинале.

Синнер разыгрался по ходу турнира. Итальянец отдал по сету соперникам в первых двух кругах, а затем закрыл Кецмановича и Шелтона в трех партиях. Особенно показательным была встреча с Шелтоном. Синнер контролировал ход матча, нейтрализовал подачу соперника и выиграл большинство коротких розыгрышей. Для Янника это третий четвертьфинал «Уимблдона» подряд, до этого он дважды уступал в решающих матчах Джоковичу. В 2024-м итальянец выиграл 4 титула и победил в 42 встречах из 45. У Медведева статистика скромнее: 0 титулов и 32 победы в 41 матче.