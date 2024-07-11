Еще одно испытание для Медведева: прогноз на матч с Алькарасом

В Медведева мало кто верил в четвертьфинале «Уимблдона», победу Даниила над первой ракеткой мира Синнером букмекеры оценивали в 4,00. Но российский теннисист показал, что может перестроить игру. Медведев прибавил на приеме подачи, чаще ходил к сетке и выиграл там больше очков. Главное, что Даниилу удалось найти баланс между своим привычным теннисом (игра в защите, стабильное качество ударов с задней линии) и агрессивным теннисом. Это смутило Синнера, и матч, хоть и длился пять сетов, все же прошел под диктовку россиянина. К тому же итальянец испытывал проблемы со здоровьем, но Медведев тут не при чем.

Алькарас приехал на «Уимблдон» защищать титул. 21-летний испанец испытал некоторые сложности на пути к полуфиналу. В третьем круге Карлос дожал Тиафу только в пятом сете, а с Умбером и Полом пришлось провести на корте по 4 сета. Но Алькарас как обычно в хорошей форме, он знает, что может дожимать соперников в длительных матчах. У испанца также все в порядке с психологией, Карлос умеет терпеть, проигранные партии не выбивают его из колеи. Особенно хорош Алькарас в моменты, когда решается судьба сета.

Медведев уступает Алькарасу по личным встречам 2−4. В 2021-м Даниил разгромил 18-летнего Карлоса на «Уимблдоне», с тех пор одолеть испанца удалось только в 2023-м на US Open. Год назад Медведев так же встречался с Алькарасом в полуфинале «Уимблдона» и проиграл в трех сетах. В этот раз Даниил должен лучше подстроиться под тактику Карлоса, не дать ему набирать легкие очки на подаче. Матч, скорее всего, получится затяжным, а значит, есть смысл выбрать тотал больше 38,5 геймов за 1,79 в БК BetBoom. Для тех же, кто верит в еще одну сенсацию от Даниила, есть отличный коэффициент на его победу — 3,70 в «Лиге Ставок».