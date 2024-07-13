Матч-реванш Алькарас — Джокович и перестрелка у женщин: анонс финалов «Уимблдона»

Прогноз: победа Алькараса и тотал геймов больше 40,5 за 3.25.

Карлос Алькарас - Новак Джокович Сделать ставку

Испанец перед началом «Уимблдона» шел вторым в списке фаворитов — сразу после Синнера. В том, что действующий чемпион доберется до финала сомнений практически не было. Алькарас как всегда в отменной физической форме, тащит в защите даже безнадежные мячи и при удобной возможности лупит с правой руки под линию. Единственная его проблема — лишняя нервозность, поэтому у Карлоса почти все время плохо шла игра в первом сете. Так было и в полуфинале с Медведевым. Алькарас плохо подавал, набирал мало очков на первой подаче и делал много невынужденных ошибок. Со второй партии испанец успокоился и взял три сета без особой борьбы — 6:7, 6:3, 6:4, 6:4.

О величии Джоковича уже написано очень много, но эти цифры нельзя не привести. Для Новака это будет 37-й финал на турнирах «Большого шлема» — на 6 больше, чем у Федерера. В случае победы на «Уимблдоне» серб сравняется с Роджером по титулам в Лондоне (8) и еще больше оторвется от Надаля по титулам на ТБШ — 25 против 22. Вообще все это было под вопросом, ведь в начале июня Джоковичу сделали операцию на мениске. Он не знал, будет ли играть в Англии до самой жеребьевки. А в итоге на турнире Новак отдал соперникам всего две партии. С Музетти в полуфинале серб играл не блестяще, но был предельно точен в решающие моменты, и этого хватило для техничной победы — 6:4, 7:6, 6:4.

По личным встречам Джокович ведет у Алькараса 3−2. Однако прошлогодний финал «Уимблдона» остался именно за испанцем. В игре Карлоса мало слабых мест, он сильно прибавил на приеме: тому же Медведеву Алькарас дал сделать всего 5 эйсов. В его репертуаре есть и хитрые подрезки, и убийственный форхенд. Иногда испанец даже позволяет себе пижонить, но чаще всего его эффектные удары проходят. Джокович, конечно, навяжет борьбу, поэтому вряд ли финал получится коротким. И все же возраст и недавняя травма ноги сыграют в минус Новаку.

Прогноз: тотал геймов больше 22,5 за 1.96.

Барбора Крейчикова - Жасмин Паолини Сделать ставку

У женщин в финал «Уимблдона» второй год подряд вышли совсем не те, кого там ждали. Швентек, Гауфф и Рыбакина до решающего матча не добрались, зато туда пробились 7-я сеяная Паолини и 31-я сеяная Крейчикова. Для чешки это второй финал «Большого шлема» после победного «Ролан Гаррос» в 2021-м. Крейчикова хорошо начала этот год, однако потом травма спины и болезнь выбили ее из колеи. С апреля и до «Уимблдона» Барбора выиграла всего 2 матча из 8, так что ее прогресс в Лондоне удивителен. В полуфинале Крейчикова одолела Рыбакину, которая очень редко проигрывает на «Уимблдоне». Чешка уступила в первом сете, но затем подстроилась под соперницу, боролась за каждый мяч и в итоге переломила ход матча — 3:6, 6:3, 6:4.

Еще удивительнее появление в финале итальянки Паолини. До этого лета 28-летняя Жасмин ни разу (!) не побеждала на траве. До 2024 года Паолини никогда не выходила во вторую неделю на турнирах «Большого шлема». А тут в Австралии итальянка с ростом 163 см дошла до 4-го раунда, в Париже — до финала, в Лондоне — как минимум до финала. Жасмин повезло с Киз в 4-м круге, соперница получила травму, когда вела 5:2 в 3-м сете. В полуфинале Паолини выдала триллер с Векич. Матч длился почти три часа, шансы выиграть были у обеих теннисисток, в итоге на тай-брейке сильнее оказалась итальянка. Хотя и тут соперница в конце встречи доигрывала с повреждением.

Паолини теперь войдет в топ-5 лучших теннисисток мира, однако букмекеры считают, что шансов выиграть финал чуть больше у Крейчиковой. Ее стиль больше подходит под травяное покрытие, чешка хороша и на задней линии, и у сетки, в ее арсенале много разных ударов. Но и Паолини неутомима в защите, без устали носится по корту и всегда готова контратаковать. Она уже стала любимицей болельщиков в Лондоне, и этот фактор тоже нельзя не учитывать. Ждем от финалисток «Уимблдона» упорного матча, поэтому выбираем тотал больше по геймам.

Андрей Санталов

erid: 2VtzquYVPN8