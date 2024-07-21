Ставка на голы: прогноз на матч «Ахмат» — «Краснодар»

У «Краснодара» не получилось выиграть первый трофей в истории клуба. В Суперкубке России команда Мусаева не выдержала давления «Зенита» (2:4). Все решилось уже в первом тайме, который питерцы закончили со счетом 3:0. Из позитива краснодарцы отметили только тот момент, что продолжили борьбу после перерыва и забили два мяча. У «Краснодара» по-прежнему не хватает многих игроков основы, поэтому «быкам» сложно играть в любимый атакующий футбол. С уходом Алонсо нет также надежности в обороне. Купить Осипенко не получилось, поэтому краснодарцы взяли бразильца Косту.

«Ахмат» был близок к вылету в прошлом сезоне, но спас ситуацию, заменив Ромащенко на Адиева. При новом тренере грозненцы сначала дважды проиграли, а затем выдали серию из 5 побед подряд. Адиев тоже хочет играть в смелый, агрессивный футбол, вопрос только в том, будут ли у него подходящие для этого игроки. «Ахмат» обновился в межсезонье, из клуба ушли Семенов, Тимофеев, Челикович, Ильин и Конате. Взамен грозненцы взяли аргентинца Диале в группу атаки и Адамова с Жировым в защиту. Турнирная задача для «Ахмата» — избежать борьбы за стыки и подняться выше 10-го места.

Букмекеры не видят ярко выраженного фаворита в этом матче: на победу «Ахмата» коэффициент равен 3,00, на победу «Краснодара» — 2,46. Обе команды не любят отсиживаться в обороне, так что вариант с «обе забьют» за 1,70 в «Фонбете» выглядит логично. Хорошо смотрится и тотал больше 2,5 за 1,82 в «Марафоне». Пока многие матчи в первом туре РПЛ получаются голевыми.