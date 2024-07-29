«Зенит» потушит «Факел», «Спартак» и «Динамо» порадуют голами, а «Краснодар» и ЦСКА — нет

Источник: ФК "Зенит"/ТАСС

Прогноз: победа «Локомотива» в основное время за 2.07.

Футбольный сезон в России набирает ход. После двух туров премьер-лиги стартует групповой этап Кубка России. Клубы обычно пользуются возможностью заиграть резервистов, что усложняет прогнозы на матчи. При этом только дублеров выпускать нельзя, игроки основы тоже должны быть на поле. «Локомотив» на старте сезона взял 3 очка из 6, и пока что претензий по игре к «железнодорожникам» хватает. Галактионов пробует разные схемы в обороне, но команда продолжает слишком легко пропускать голы: два от «Акрона» и три от «Динамо». В атаке дела обстоят гораздо лучше, «Локо» хорош в быстрых переходах и в прессинге. Вот только с динамовцами точности в завершении не хватало Воробьеву, Сарвели и Самошникову. Теперь в Кубке России шанс проявить себя должны получить Митай, Салтыков, Тимофеев, Тикнизян и Сулейманов. По именам все выглядит очень неплохо.

«Ростов» не особо мотивирован бороться за Кубок — в этом турнире Карпин обычно выставляет максимально возможный дублирующий состав. Понять тренера можно: ростовчанам и так сложно из-за переездов, да и глубина состава не такая, как у топ-клубов. Хотя даже эти проблемы не помешали весной 2024-го дойти в Кубке до полуфинала в Пути регионов. «Ростов» бережет основного защитника Осипенко в чемпионате, даст отдохнуть и здесь, зато ждем на поле Голенкова, Байрамяна и новичка Саравию. Команда Карпина постарается задавить соперника прессингом, но на выезде, против «Локо», ей придется сложно.

Прогноз: победа «Зенита» с форой −1,5 за 1.86.

«Зенит» в прошлом сезоне сделал домашний требл, наверняка в Санкт-Петербурге рассчитывают повторить этот успех в год столетия. Пока не видно, кто может остановить команду Семака. В каждом из трех матчей питерцы отгрузили соперникам по 4 мяча. Глушенков отличился и в Казани, теперь у него уже 5 голов (и все с передач Вендела). В порядке и Кассьерра, и те, кто выходят со скамейки запасных: так, «Рубину» забили Педро и Изидор. «Зенит» еще будет оформлять трансферы на выход, но сейчас у него будет мощный состав даже в Кубке.



«Факелу» не удалось устроить праздник своим болельщикам: первый матч на новом стадионе воронежцы проиграли «Акрону» 0:2. Черевченко сильно обновил стартовый состав, вернулись основные защитники Божин и Юрганов. Ход примерно равной игры сломало удаление Маркова перед перерывом. В меньшинстве «Факел» не удержал ничью, а теперь отправляется на сложный выезд. Воронежцы дважды занимали 4-е место в группе при новой формуле Кубка, вот и теперь они больше внимания уделят РПЛ. Так что не видим здесь проблем для фаворита.

Прогноз: обе забьют и тотал больше 2,5 за 1.82.

«Спартак» исправился за поражение от «Оренбурга» — в воскресенье красно-белые обыграли «Химки» 3:1. Тут нужно сделать скидку на силу соперника, химчане позволили нанести по своим воротам 27 ударов. Но одно можно сказать точно: в «Спартаке» появилась новая суперзвезда. Техничный аргентинец Барко ярко провел дебютный матч: попал в штангу, забил со штрафного, резал оборону соперника острыми передачами. Неизвестно, сколько Барко сыграет в кубковой встрече, но заряд оптимизма в спартаковцев новичок вселил. Ждем теперь полноценного дебюта Виллиана Жозе, а вот по Соболеву по-прежнему ясности нет. С «Химками» форвард был вне заявки.



«Динамо» продолжает удивлять на старте сезона. Даже без 6−7 игроков стартового состава бело-голубые одержали две победы. С «Локо» было непросто, соперник пару раз простил динамовскую молодежь, но счет на табло: два раза по 3:1. Состав на Кубок будет отдельной головной болью для Лички, но там, кажется, вернутся многие из тех, кто не играл в субботу. В любом случае, «Динамо» остается веселой командой, которая и сама играет и другим дает. Так что ставка на голы в матчах бело-голубых — это уже классика. «Спартак» пока тоже пропускает в каждой игре, а с Барко начал забивать даже Угальде.

Прогноз: тотал меньше 2,5 за 1.93.

«Краснодар» — еще одна команда, пострадавшая от отъезда легионеров на Кубок Америки. «Быки» без вариантов уступили «Зениту» в Суперкубке (2:4), потом мучились с «Ахматом» (1:1) и махачкалинским «Динамо» (0:0). Да, даже новичка РПЛ не смогли обыграть Сперцян со Смоловым. Мусаев экспериментирует с обороной, тоже перешел на игру в три защитника. Как и в случае, с «Локо» надежности это пока не дало, моменты у ворот Агкацева все равно возникают. Ждем, когда у краснодарцев все будут в строю, пока же им тяжело рассчитывать на победу.

Но и с ЦСКА пока не все понятно. С основным бомбардиром, кажется, все понятно, им стал Мусаев. Форвард забивает примерно в каждой второй игре за армейцев. Вот и в Нижнем Новгороде он использовал чуть ли не единственный шанс отличиться. Там ЦСКА уверенно победил 3:0, однако в Кубке состав, скорее всего, будет другим. По Чалову пока определенности нет, Койта тоже не впечатляет. Впрочем, в запасе хватает футболистов с именами: Агапов, Зделар и Давила. Армейцы при Николиче мало бьют по воротам, зато сразу включатся в прессинг при потере мяча. Красно-синим не хватит сыгранности в кубковом составе, поэтому выбираем здесь тотал меньше 2,5.

Андрей Санталов

erid: 2VtzquxDXMa