UFC Fight Night: Сэндхаген — Нурмагомедов

Кори Сэндхаген — Умар Нурмагомедов

Кори Сэндхаген (17 побед, 4 поражения; 7 КО/ТКО, 4 SUB) — Умар Нурмагомедов (17 побед, 0 поражений; 2 КО/ТКО, 7 SUB).

Легчайший вес, 5 раундов.

Коэффициенты в БК Winline: победа Сэндхагена 4.70, победа Нурмагомедова 1.22.

Бой стартует в 00.40 по московскому времени в воскресенье, 4 августа.

Для Умара Нурмагомедова поединок с Кори Сэндхагеном станет главным в карьере — таких топовых соперников у российского бойца еще не было. Ставки высоки: победитель может получить право биться за чемпионский пояс с Шоном О'Мэлли или Мерабом Двалишвили. Умар считается явным фаворитом в сегодняшнем поединке, хотя он не так давно в UFC и провел там только 5 боев. У Сэндхагена гораздо больше опыта, в том числе и негативного. Тут американец проигрывал Стерлингу, Диллашоу и Яну.

Последний раз Сэндхаген выходил на ринг в августе 2023-го, Кори победил тогда Роба Фонта единогласным решением судей. Американец показал, что опасен теперь не только на дальней дистанции, но и может удерживать соперников в партере. Правда, вряд ли он сделает акцент на борьбе против Нурмагомедова. Умар сам любит переводить соперников на землю и проводить удушающий прием. Российский боец последний раз дрался в марте 2024-го и тоже победил единогласным решением судей Бекзата Алмахана. Сэндхаген техничен, опытен, прибавил в защите, так что Нурмагомедову будет сложно завершить поединок досрочно. Скорее всего, мы увидим здесь все 5 раундов.

Шарабутдин Магомедов — Михайил Олексейчук

Шарабутдин Магомедов (13 побед, 0 поражений; 11 КО/ТКО) — Михал Олексейчук (19 побед, 8 поражений, 1 NC; 14 КО/ТКО, 1 SUB).

Средний вес, 3 раунда.

Коэффициенты в БК Winline: победа Магомедова 1.29, победа Олексейчука 3.75.

Бой стартует в 00.20 по московскому времени в воскресенье, 4 августа.

Магомедов недавно появился в UFC и пока еще далек от боев за титул. Поединок с Олексейчуком будет интересной проверкой сил для россиянина. Пока бои Шары Буллета оставляли смешанные впечатления. Магомедов пришел в ММА из тайского бокса и кикбоксинга и прославился ударами ног. Первый бой в UFC с Бруно Силвой показал, что этого мало, Шару Буллета часто переводили на землю, хотя он в итоге победил решением судей. Недавний поединок с Антонио Троколи неожиданно для многих затянулся, там Магомедов нокаутировал соперника в третьем раунде.

Польский боец Олексейчук выступает в UFC уже больше 6 лет. Он начинал карьеру в полутяжелом весе (до 93 кг), потом спустился в средний до 84 кг. Первое время Олексейчук придерживался такой тактики: выдержать град ударов соперника, дождаться, пока тот устанет, и добить его. Теперь же он сам превратился в бойца, который идет в атаку, а потом выдыхается. Оба поединка в этом году поляк проиграл. Но интересно, что еще никто не отправлял его в нокаут. Олексейчук проигрывал досрочно только после удушающих. Это не фирменный прием Шары Буллета. Так что ждем яркого размена ударами, в котором перевес по очкам будет все же на стороне россиянина.

Марлон Вера — Дейвесон Фигередо

Марлон Вера (23 победы, 9 поражений, 1 ничья; 8 КО/ТКО, 10 SUB) — Дейвесон Фигередо (23 победы, 3 поражения, 1 ничья; 9 КО/ТКО, 9 SUB).

Легчайший вес, 3 раунда.

Коэффициенты в БК Winline: победа Веры 2.22, победа Фигередо 1.71.

Бой стартует в 00.00 по московскому времени в воскресенье, 4 августа.

Также в одном из главных боев в Абу-Даби встретятся 4-й номер в рейтинге UFC Вера и 6-й номер Фигередо. Марлон Вера за последние три года выиграл 5 поединков в UFC и потерпел два поражения — от Сэндхагена и О'Мэлли. Дейвесон Фигередо за это время одержал три победы и дважды уступил Брэндону Морено. При этом бразилец перешел в легчайший дивизион только в декабре 2023-го. Пока у него две победы из двух, однако соперники были не самые громкие по именам. Вера же уже один раз побеждал О'Мэлли.

Марлон известен выносливостью и стремлением постоянно атаковать, его сложно нокаутировать. Среди недостатков — эквадорец не сразу включается в бой, ему больше подходит 5 раундов, а не 3. Фигередо хорош и в стойке, и в партере, и все же шансы тут видятся равными. В такой ситуации заманчиво взять победу андердога.

Андрей Санталов

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