Ставим на победу фаворита: прогноз на матч «Краснодар» — «Ахмат»

«Краснодар» на старте сезона не делает особой разницы между чемпионатом и Кубком России. И там, и там Мусаев выпускает составы, близкие к оптимальным. В РПЛ «быки» три матча сыграли вничью, а с 4-й попытки обыграли ЦСКА. Причем без Кордобы, форвард выбыл на две недели из-за травмы. Чуть раньше они справились с армейцами и в Кубке, так что потихоньку краснодарцы выбираются из кризиса. Сперцян пока не в лучшей форме, но его подачи со стандартов опасны, как и раньше.