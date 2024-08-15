Ставим на победу фаворита: прогноз на матч «Краснодар» — «Ахмат»

«Краснодар» на старте сезона не делает особой разницы между чемпионатом и Кубком России. И там, и там Мусаев выпускает составы, близкие к оптимальным. В РПЛ «быки» три матча сыграли вничью, а с 4-й попытки обыграли ЦСКА. Причем без Кордобы, форвард выбыл на две недели из-за травмы. Чуть раньше они справились с армейцами и в Кубке, так что потихоньку краснодарцы выбираются из кризиса. Сперцян пока не в лучшей форме, но его подачи со стандартов опасны, как и раньше.
«Ахмат» пока оставляет противоречивое впечатление. Адиев пробует разные схемы, и с «Локомотивом» эксперимент с 4 защитниками и дуэтом Садулаев — Бериша впереди не сработал — 0:5. Тренер сделал выводы, и против «Спартака» грозненцы сыграли, выставив мощную оборону — 0:0. Что ждать от «Ахмата» в Кубке? В первом туре Адиев выпустил на своем поле основу против «Пари НН» и легко победил 4:1. Теперь матч в гостях, после трудной игры в Москве — скорее всего, у «Ахмата» выйдут резервисты и новички.
Потеря очков для гостей в сегодняшнем матче не так страшна, а вот «Краснодару» дома надо брать свое. Тем более, в выходные у «быков» матч опять будет на своем поле против не самого сильного соперника — «Пари НН». На победу «Краснодара» в основное время «Лига Ставок» предлагает коэффициент 1,70. Увеличить выигрыш можно, выбрав комбинированный вариант: победа «Краснодара» и тотал больше 1,5 за 2,02 в «Бетсити».
Андрей Санталов.