Дерзкий «Спартак» в гостях у чемпиона: анонс главного матча лета

«Спартак» два раза в этом году приезжал в Санкт-Петербург и два раза удержал нулевую ничью. Что при Абаскале, что при Слишковиче — для красно-белых было главное не проиграть. При Станковиче у команды другой настрой. Она играет от себя, в среднем за матч «Спартак» бьет почти 20 раз по воротам. Вот и сейчас для москвичей удачный момент воспользоваться проблемами «Зенита» и сыграть в атакующий футбол. И тогда никаких 0:0 в Winline матче тура мы не увидим. Даже если Семак выберет схему понадежнее с тремя центральными защитниками.