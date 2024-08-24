Дерзкий «Спартак» в гостях у чемпиона: анонс главного матча лета

«Зенит» в очной встрече проверит чемпионские амбиции «Спартака». У красно-белых новый тренер, они потратили этим летом на новичков больше питерцев — кажется, борьбе за золото РПЛ быть! Отдельная интрига — где продолжит карьеру опальный Соболев? «Спартак» и без него чувствует себя хорошо, а «Зенит» не торопится брать нападающего, хотя раньше проявлял к нему интерес. Гораздо хуже питерцы себя чувствуют из-за травм основных футболистов. Со «Спартаком» не сыграют Вендел, Глушенков, Родригао и Педро. Участие правого защитника Караваева — под вопросом.
В таблице «Спартак» подобрался к «Зениту» на три очка. После неудачного старта в Оренбурге красно-белые выиграли 5 матчей из 6 и пропустили за это время только один гол. Серия спартаковцев хороша, но календарь у них был проще, чем зенитовцев. Настоящая проверка ждет подопечных Станковича сегодня. Сильнейшая линия «Спартака» — нападение, связка Барко — Угальде хороша, Бонгонда тоже воспрял духом, интересно, как проявят себя новички Маркиньос и Виллиан Жозе. Единственное слабое место — крайние защитники, хотя и тут можно отметить прогресс Рябчука.
На что ставить
«Спартак» два раза в этом году приезжал в Санкт-Петербург и два раза удержал нулевую ничью. Что при Абаскале, что при Слишковиче — для красно-белых было главное не проиграть. При Станковиче у команды другой настрой. Она играет от себя, в среднем за матч «Спартак» бьет почти 20 раз по воротам. Вот и сейчас для москвичей удачный момент воспользоваться проблемами «Зенита» и сыграть в атакующий футбол. И тогда никаких 0:0 в Winline матче тура мы не увидим. Даже если Семак выберет схему понадежнее с тремя центральными защитниками.
На вариант «обе забьют» БК Winline предлагает коэффициент 1.71. Поднять планку можно, если добавить еще тотал больше 2,5 — это стоит 1.93. Как минимум в один гол «Зенита» тоже верим, связка Клаудиньо — Кассьерра должна проявить себя. Что касается исхода, то «Зенит» — явный фаворит, на его победу дают 1.85, на успех «Спартака» — 4.20. Если вы верите в Станковича и его обновленную команду, но хотите подстраховаться, то хорошо смотрится вариант «Спартак» не проиграет и тотал больше 1,5 за 2.55.
Андрей Санталов
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