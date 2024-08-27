Игра, в которой будут голы и много фолов: прогноз на матч «Райо Вальекано» — «Барселона»

«Барселона», несмотря на странные действия руководства клуба, хорошо начала сезон с Фликом. Каталонцы обыграли «Валенсию» (2:1) и «Атлетик» (2:1), и обе победы были по делу. У «Барсы» много моментов, что еще важнее, много моментов у Левандовского, а он знает, как превращать их в голы. Вернулся в строй Педри, хороши Ямаль и Рафинья, так что атака в порядке даже без Гюндогана. В обороне нет надежности, но с 17-летним Кубарси ее и не может быть. Пока это выглядит как осознанный риск Флика.
«Райо Вальекано» в прошлом сезоне провалил второй круг и с трудом остался в Ла Лиге. В первых двух турах нового чемпионата команда из Вальекаса уже успела отличиться. Сначала «Райо» сенсационно обыграл «Реал Сосьедад» (2:1) в гостях, а затем на пару с «Хетафе» сгонял по нулям без единого удара в створ от обеих команд. Хотя, если брать просто удары по воротам, тут «Райо» был гораздо хуже — 3:12. Команда Иньиго Переса любит прессинговать, особенно на своем поле, так что легкой прогулки у «Барсы» не получится.
Интересно, что «Райо Вальекано» только что подписал Хамеса Родригеса, но сегодня звездный колумбиец не сыграет. У «Барселоны» могут быть изменения в стартовом составе, однако на сценарий матча это не повлияет. Хозяева поля будут много прессинговать и фолить, пока не кончатся силы. Они умеют успешно играть и против «Барсы», и против «Реала». При таком раскладе очень вероятен обмен голами. БК «Леон» на обе забьют дает коэффициент 1,86. А на тотал фолов больше 26,5 можно поставить в «Бетсити» за 1,77.
Андрей Санталов