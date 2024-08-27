Игра, в которой будут голы и много фолов: прогноз на матч «Райо Вальекано» — «Барселона»

«Барселона», несмотря на странные действия руководства клуба, хорошо начала сезон с Фликом. Каталонцы обыграли «Валенсию» (2:1) и «Атлетик» (2:1), и обе победы были по делу. У «Барсы» много моментов, что еще важнее, много моментов у Левандовского, а он знает, как превращать их в голы. Вернулся в строй Педри, хороши Ямаль и Рафинья, так что атака в порядке даже без Гюндогана. В обороне нет надежности, но с 17-летним Кубарси ее и не может быть. Пока это выглядит как осознанный риск Флика.