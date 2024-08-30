Ставка против фаворита: прогноз на матч «Интер» — «Аталанта»

Судя по котировкам, «Интер» — явный фаворит в этой встрече, и букмекеры ждут минимум три гола. В прошлом сезоне так и было: 2:1 и 4:0 в пользу чемпиона Италии. Однако миланцы пока не в топовой форме, это было видно по первым двум турам. Тот же Лаутаро сейчас не так эффективен, как в прошлом сезоне, когда он забил 27 голов. У «Аталанты» уже три мяча на счету новичка Ретеги, но сможет ли он забивать с такой же частотой? Поэтому предлагаем пойти против большинства: тотал меньше 3 за 1,85 в «Фонбете». Также привлекательно выглядит коэффициент на то, что «Аталанта» не проиграет — 2,43 в БК BetBoom.