Ставка против фаворита: прогноз на матч «Интер» — «Аталанта»

«Интер» открыл новый сезон в статусе главного фаворита Серии А, однако начать с победы не получилось — выездные 2:2 с «Дженоа». В самом конце команду подвел защитник Биссек, сыгравший рукой в своей штрафной. Затем «нерадзурри» обыграли дома «Лечче» 2:0, справились без капитана Лаутаро. К 3-му туру Мартинес восстановился, но он явно находится не в оптимальной форме и не готов играть 90 минут. «Интер» особо не усилился, из новичков можно выделить только Зелиньского и Тареми. Для Италии у Индзаги топовый состав, а вот в Лиге чемпионов «нерадзурри» будет тяжело.
«Аталанта» хочет удержаться в топ-4 и снова выиграть один из трофеев. Старт сезона получился неплохим. В Суперкубке УЕФА были шансы с «Реалом», в Серии А разгромили «Лечче», а вот с «Торино» было обидное поражение: Пашалич не забил пенальти на 96-й минуте. У бергамасков много потерь. Скамакка и Скальвини травмированы, ушли Копмейнерс, Муссо, Хатебур и Миранчук. Усиление пока не такое мощное, хотя Ретеги и Брешианини уже вовсю забивают. «Аталанта» могла потерять и героя финала Лиги Европы Лукмана, но переход в «ПСЖ» сорвался, и он вернулся к тренировкам с командой.
Судя по котировкам, «Интер» — явный фаворит в этой встрече, и букмекеры ждут минимум три гола. В прошлом сезоне так и было: 2:1 и 4:0 в пользу чемпиона Италии. Однако миланцы пока не в топовой форме, это было видно по первым двум турам. Тот же Лаутаро сейчас не так эффективен, как в прошлом сезоне, когда он забил 27 голов. У «Аталанты» уже три мяча на счету новичка Ретеги, но сможет ли он забивать с такой же частотой? Поэтому предлагаем пойти против большинства: тотал меньше 3 за 1,85 в «Фонбете». Также привлекательно выглядит коэффициент на то, что «Аталанта» не проиграет — 2,43 в БК BetBoom.
Андрей Санталов