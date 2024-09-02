Кто выиграет Кубок Гагарина? СКА — главный фаворит, в «Металлург» и «Ак Барс» почти не верят

Финалист Кубка Гагарина почти не поменялся, к «Локомотиву» присоединились Радулов и канадский центрфорвард Фрэз. Да, Радулову уже 38, но он и в этом возрасте добавит страсти системной команде Никитина. В Ярославле, как и в прошлом сезоне, не будут делать одно ударное звено, голов тут ждут от всех троек. «Локо» проиграл в финале «Металлургу» 0−4, и теперь хочет использовать этот негативный опыт как мотивацию. В Ярославле играет один из лучших вратарей лиги Исаев, команда мало пропускает. Также Никитин умеет подстраиваться под соперника. «Локо» может сыграть как в атакующий хоккей, так и от обороны. В плей-офф ярославцы снова будут опасны для любого соперника.