Кто выиграет Кубок Гагарина? СКА — главный фаворит, в «Металлург» и «Ак Барс» почти не верят

В новый сезон СКА входит как команда с наибольшими шансами на чемпионство. На бумаге у питерцев лучший состав, они усилились опытными игроками, взяв Григоренко, Плотникова и Андронова. Но главное усиление прибыло из НХЛ: в атаке теперь будет солировать Кузнецов, а Зайцев поможет Никишину в обороне. Почти все новички возрастные, однако состав СКА позволяет дозировать нагрузку. Весной команда Ротенберга тоже была главным фаворитом в плей-офф, а вылетела от «Автомобилиста» во втором раунде. Подвели частые удаления, плохая реализация моментов и травмы лидеров. Если главный тренер сделал выводы после сезона, то в этот раз питерцы должны пройти максимально далеко.
Финалист Кубка Гагарина почти не поменялся, к «Локомотиву» присоединились Радулов и канадский центрфорвард Фрэз. Да, Радулову уже 38, но он и в этом возрасте добавит страсти системной команде Никитина. В Ярославле, как и в прошлом сезоне, не будут делать одно ударное звено, голов тут ждут от всех троек. «Локо» проиграл в финале «Металлургу» 0−4, и теперь хочет использовать этот негативный опыт как мотивацию. В Ярославле играет один из лучших вратарей лиги Исаев, команда мало пропускает. Также Никитин умеет подстраиваться под соперника. «Локо» может сыграть как в атакующий хоккей, так и от обороны. В плей-офф ярославцы снова будут опасны для любого соперника.
ЦСКА необычно рано для себя закончил прошлый сезон, армейцы вылетели уже в первом раунде Кубка Гагарина. До этого красно-синие 5 (!) раз подряд играли в финале. Теперь ЦСКА строит новую команду под руководством Ильи Воробьева. Армейцы расстались с опытными игроками, а взамен вернули многих российских хоккеистов из-за океана. Проявить себя в КХЛ теперь должны Гурьянов, Просветов, Охотюк и другие. У ЦСКА много молодых и в защите, и в нападении, помогать им будут Нестеров и несколько легионеров. Не факт, что стратегия армейцев сработает с первого сезона, так что на успех в плей-офф им будет сложно рассчитывать.
У «Авангарда» проблемы начались еще до начала сезона. Из-за травм выбыли лучший снайпер Буше и лучший ассистент Ткачев. Клуб также не сохранил второе звено, то есть Омску придется играть без 6 ведущих хоккеистов атаки. Соответственно, пострадает игра и в равных составах, и в большинстве. Да, есть новички Вей и Галиев, оборону укрепили за счет Дитца и Коледова, но такой состав уступает прошлогоднему. Есть вопрос и по тренеру Звягину, у него нет опыта работы главным. «Авангард» назначил Звягина по ходу серии с «Локомотивом», что получится из этого эксперимента, неясно. Необычно еще и то, что генменеджер Курьянов тоже вошел в тренерский штаб.
«Динамо» было лучшей командой регулярки в прошлом сезоне, но в плей-офф всухую проиграло «Трактору». Гусев и Пакетт выходили в той серии с переломами, вратари Коновалов и Моторыгин не выручали. Летом бело-голубые взяли американского голкипера Миску, хотя его статистика в чемпионате Германии не впечатляет. Но важно, что в атаке сохранили Гусева и подписали Комтуа со Слепышевым. Динамовское нападение снова будет одним из лучших в лиге. Защитника и капитана Миронова будет не хватать, однако линия обороны все же не выглядит проблемной. Если лидеры будут в строю, а вратари будут тащить, «Динамо» пошумит в плей-офф.
После вылета в первом раунде «Ак Барс» затеял глобальную перестройку — эпоха Билялетдинова завершена. Ушли многие лидеры, в том числе Шипачев, Радулов, Войнов, Кагарлицкий… Пришедшие новички по именам выглядят скромнее, к первой тройке Барабанов — Яшкин — Петан приставку супер- уже не добавишь. Новый главный тренер Гатиятулин хочет играть в скоростной хоккей, так что за обновленным «Ак Барсом» будет интересно следить. Но больших результатов в первый сезон ждать, видимо, не стоит.
Судя по котировкам, в обладателя Кубка Гагарина верят меньше всего. «Металлург» был лучшей командой Востока в регулярном чемпионате, а в финале ни разу не проиграл «Локомотиву». Успех «Магнитки» стал достаточно неожиданным. Главный тренер Разин до этого не проходил далеко в плей-офф, в команде было много молодых игроков. Но они справились с давлением, а 21-летний вратарь Набоков стал и лучшим новичком сезона, и самым ценным игроком Кубка Гагарина. Состав «Металлурга» остался тем же, а второй сезон для молодых хоккеистов будет сложнее. Так что скепсис в отношении магнитогорцев обоснован.
erid: 2VtzqvB5Jc5
Реклама. ООО «Управляющая компания НКС» ИНН: 7714707736 18+