«Ман Сити» снова огорчит «Интер», дебют Сафонова и Головин против «Барселоны»: интриги 1-го тура ЛЧ

Прогноз: победа «Манчестер Сити» и обе забьют за 2.90.
Один из главных матчей 1-го тура Лиги чемпионов, повтор финала-2023. Тогда «Манчестер Сити» победил «Интер» (1:0), хотя у итальянцев были шансы как минимум не проиграть в основное время. Гвардиола уверял, что его команда начинает сезон не в оптимальной форме. Оказалось, что даже такой «Сити» играет с большим запасом в АПЛ. 4 победы в 4 турах, Холанд настрелял уже 9 голов. «Горожане» были уязвимы к контратакам и пару раз пропускали в самом начале матча, но с таким бомбардиром это некритично.
У «Интера» такого запаса нет, и команда Индзаги уже пару раз оступилась в Серии А. Были ничьи с «Дженоа» и вот только что с «Монцей». Впрочем, «нерадзурри» остаются главными претендентами на титул в Италии. А вот в ЛЧ они только восьмые для букмекеров, коэффициент на выход «Интера» в финал — 12.0. Индзаги дал отдохнуть некоторым лидерам перед встречей с «Ман Сити», так что итальянцы свежи и могут рассчитывать минимум на гол на «Этихаде». Тем более, «горожане» уже пропускали от «Брентфорда» и «Ипсвича». Но связка Де Брейне с Холандом принесет «Сити» три очка.
Прогноз: победа «ПСЖ» с форой −1,5 за 1.90.
У «ПСЖ» чуть ли не самая сложная жеребьевка в Лиге чемпионов среди топ-клубов: в соперниках «Арсенал», «Бавария», «Атлетико» и «Ман Сити». Тем интереснее будет следить за «Парижем». Мбаппе уже нет, команду ведут за собой Дембеле и Барколя. «ПСЖ» ударно стартовал в чемпионате Франции, выиграв все 4 матча, теперь он попробует продолжить победную серию. Еще одна интрига сегодня — выход Сафонова в старте, у основного вратаря Доннаруммы небольшая травма. До этого Матвей провел за новый клуб только один товарищеский матч.
«Жирона» была одной из лучших испанских команд в прошлом сезоне и по праву вышла в ЛЧ. Однако каталонцы потеряли нескольких лидеров, так что сейчас им нелегко. «Жирона» только что без шансов влетела «Барселоне» 1:4, до этого были 0:3 с «Атлетико». Каталонцы любят короткий розыгрыш в начале атаки от вратаря и порой грубо ошибаются при этом. Если они не поменяют тактику, то в Париже тоже могут много пропустить. Впрочем, «ПСЖ» забивает не только после прессинга. Ставим на уверенную победу парижан.
Прогноз: тотал больше 3,5 за 2.18.
Слот ушел на повышение в «Ливерпуль», так что «Фейеноорд» начал сезон с новым тренером Приске. Датчанин до этого дважды привел пражскую «Спарту» к чемпионству, его команды любят прессинговать. Как и раньше, «Фейе» выдает результативные матчи: 4:4 на Суперкубок с ПСВ, 5:1 со «Зволле» в чемпионате Нидерландов. Что интересно, во всех 5 играх проходила ставка обе забьют. Часто проходит и тотал больше 2,5. Это неудивительно, ведь два главных бомбардира Хименес и Пайшао остались в команде. А вот в защите и центре поля есть изменения.
«Байер» тоже играет результативно и весело — по сравнению с чемпионским сезоном ничего не изменилось. Результаты 3:2, 4:1 и голы в самой концовке тут в порядке вещей. Виртц и Бонифасе уже вовсю забивают. Хотя одно изменение есть, в этом сезоне Леверкузен уже успел один раз проиграть. Великая серия из 35 матчей в бундеслиге завершена. От матча в Голландии тоже ждут голов, мимо ставки на тотал больше сложно пройти. Тут не будет скучного переката мяча, обе команды любят быстро атаковать и поскорее доставлять мяч к чужой штрафной. Яркое зрелище гарантировано.
Прогноз: «Арсенал» не проиграет и тотал меньше 3,5 за 1.83.
«Аталанту» лихорадит на старте сезона, у бергамасков 2 победы и 2 поражения в серии А — в том числе 0:4 от «Интера». В команде много новичков, им еще надо сыграться, причем это касается как линии нападения, так и защиты. Копмейнерс ушел, Скамакка, Скальвини и Толои травмированы. У «Арсенала» тоже проблемы с составом. Эдегор выбыл, Сака не доиграл с «Тоттенхэмом» из-за повреждения, новички Мерино и Калафьори тоже сейчас недоступны. А тут еще и битва с «Ман Сити» в воскресенье, и у «канониров» будет на день отдыха меньше.
Пока «Арсенал» показывает, что умеет справляться с трудностями и выигрывать равные матчи. Главное оружие лондонцев — наигранные комбинации после угловых и штрафных. А надежно играть в обороне команда Артеты умеет. Получится ли сыграть так в Италии? «Аталанта» умеет справляться с английскими командами, весной в этом убедился «Ливерпуль». Но для этого ей надо набрать форму и быть в оптимальном составе. Рассчитываем, что гости сдержат агрессию итальянцев и засушат игру так, как они это умеют.
Прогноз: «Барселона» не проиграет и обе забьют за 1.80.
Месяц назад «Монако» разгромил «Барселону» в предсезонном матче, и тогда казалось, что у каталонцев все будет плохо. Новому тренеру Флику купили мало новичков, пошли травмы у ведущих игроков, пришлось выпускать молодых… Но немец не жаловался, а работал. Как результат: отлаженный прессинг, 5 побед в 5 турах и 17 (!) забитых голов. Ямаль снова феерит, Левандовски и Рафинья тоже в порядке. Хорош был и новичок Ольмо, но выбыл на месяц из-за травмы. Флику снова надо будет что-то придумать.
«Монако» тоже хорошо начал сезон, набрал 10 очков из 12. Монегаски при этом пропустили всего один гол — и тот с пенальти. Головин пропустил несколько матчей, но наконец восстановился от травмы голеностопа и уже выходит на поле. В ЛЧ у «Монако» сложные соперники, тем интереснее будет себя проверить на этом уровне. «Барселона» пропускала в Ла Лиге в 4 матчах из 5, ждем как минимум один гол от «Монако». Тем более с Головиным креатива в атаке будет больше. Но Ямаль с Левандовским не позволят «Барсе» проиграть.
Прогноз: обе забьют и тотал больше 2,5 за 1.88.
«Атлетико» пошумел летом, взяв Альвареса и Серлота за 107 млн евро, а также Галлахера и Ле Нормана за 77 млн. Команда Симеоне потратила больше всех в Испании и тем самым снова бросила вызов «Реалу» и «Барсе». Новички уже начали забивать, и, если не считать двух ничьей с «Вильярреалом» и «Эспаньолом», у «Атлетико» хороший старт. Симеоне теперь располагает качественной атакой, энергичными полузащитниками и надежной обороной во главе с Облаком.
«РБ Лейпциг» не может похвастаться такими трансферами, самым дорогим новичком у них стал вингер Нуса из «Брюгге» за 21 млн. Зато немецкий клуб сохранил классный дуэт форвардов Опенда — Шешко (46 голов на двоих в прошлом сезоне). Не будем забывать и о талантливом Хави Симонсе. «Лейпциг» уже обыграл в этом сезоне «Байер» и готов к новым подвигам. Не рискнем прогнозировать здесь исход матча в Мадриде, а вот голы, кажется, должны быть. Слишком хороша группа атаки у обеих команд.
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