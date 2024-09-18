«Ман Сити» снова огорчит «Интер», дебют Сафонова и Головин против «Барселоны»: интриги 1-го тура ЛЧ

У «Интера» такого запаса нет, и команда Индзаги уже пару раз оступилась в Серии А. Были ничьи с «Дженоа» и вот только что с «Монцей». Впрочем, «нерадзурри» остаются главными претендентами на титул в Италии. А вот в ЛЧ они только восьмые для букмекеров, коэффициент на выход «Интера» в финал — 12.0. Индзаги дал отдохнуть некоторым лидерам перед встречей с «Ман Сити», так что итальянцы свежи и могут рассчитывать минимум на гол на «Этихаде». Тем более, «горожане» уже пропускали от «Брентфорда» и «Ипсвича». Но связка Де Брейне с Холандом принесет «Сити» три очка.