Команда Галактионова продолжит побеждать: прогноз на матч «Пари НН» — «Локомотив»

«Локомотив» продолжает удивлять, команда Галактионова сносит одного соперника за другим. Неделю назад «железнодорожники» расправились с «Оренбургом», а в среду отгрузили пять мячей «Химкам» в Кубке России. Хорошо себя показали и резервисты (Сулейманов с Пиняевым сделали по дублю), и новичок Монтес. Но главная звезда — это, конечно, Батраков. У 19-летнего полузащитника уже 5 голов и 5 передач в этом сезоне. Если «Локо» еще наладит игру в обороне, то сможет закрепиться в первой тройке.
«Пари НН» уже 7 матчей идет без побед. Нижегородцы разошлись миром с «Факелом» и уступили «Ахмату» в Кубке. Команда Илича пока набирает очки только в матчах с конкурентами по борьбе за выживание. «Пари НН» пропускает почти два мяча за игру, схема с 5 защитниками не спасает. Летом нижегородцы сильно обновили состав, однако пока новички приносят не так много пользы. Плюс, у «Пари НН» традиционно есть проблемы в атаке, голы, как и при Юране, даются с большим трудом. Нижегородцы — 15-е в лиге по ударам и по ударам в створ.
Фаворитом встречи является «Локомотив», и не видно, за счет чего «Пари НН» может сегодня зацепиться за очки. У «железнодорожников» все получается в атаке, есть кому забивать. На победу гостей с форой −1 «Бетсити» дает коэффициент 1,81. Также в этом матче многие ждут голы, это видно по котировкам. На тотал больше 2,5 можно поставить в «Марафоне» за 1,72.