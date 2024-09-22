Команда Галактионова продолжит побеждать: прогноз на матч «Пари НН» — «Локомотив»

«Пари НН» уже 7 матчей идет без побед. Нижегородцы разошлись миром с «Факелом» и уступили «Ахмату» в Кубке. Команда Илича пока набирает очки только в матчах с конкурентами по борьбе за выживание. «Пари НН» пропускает почти два мяча за игру, схема с 5 защитниками не спасает. Летом нижегородцы сильно обновили состав, однако пока новички приносят не так много пользы. Плюс, у «Пари НН» традиционно есть проблемы в атаке, голы, как и при Юране, даются с большим трудом. Нижегородцы — 15-е в лиге по ударам и по ударам в створ.