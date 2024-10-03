Сложный выезд для тен Хага: прогноз на матч «Порту» — «Манчестер Юнайтед»

В «Манчестер Юнайтед» опять все плохо, угроза увольнения снова нависла над главным тренером тен Хагом. «Ман Юнайтед» упустил победу неделю назад со скромным «Твенте» (1:1), а в воскресенье попал под «Тоттенхэм» (0:3). Да, там ошибочно удалили Бруну, но и в равных составах преимущество было у «шпор». Проблемы у «МЮ» все те же. Команда тен Хага слишком легко допускает моменты у своих ворот (и пропускает). А впереди не хватает бомбардира, подходы к чужой штрафной не превращаются в голы. Игроки «Юнайтед» пытаются прессинговать, но это у них плохо получается.
В «Порту» этим летом началась другая жизнь. Новый президент клуба Виллаш-Боаш объявил о сокращении расходов. Команду покинули лучший бомбардир Эванилсон и защитник-легенда Пепе. В чемпионате Португалии у «драконов» 6 побед и 1 поражение, а вот на старте Лиги Европы была неудача с «Боде-Глимт» (2:3). Не помогло даже удаление у соперника. За голы в «Порту» теперь отвечают Омородион и Галено, на двоих у них уже 12 мячей. Интересно, что летом клуб хотел продать Галено за 50 млн евро в Саудовскую Аравию, но сделка в последний момент сорвалась.
Поражение «Порту» в Норвегии можно посчитать осечкой, а вот «Ман Юнайтед» так быстро из кризиса не выйдет. Даже если тен Хаг выпустит в Лиге Европы основу. На победу «Порту» в БК Pari можно поставить за 2,60. Более осторожный вариант — «Порту» не проиграет и тотал больше 1,5 за 1,86 в «Бетсити». Для любителей острых ощущений есть коэффициент 8,8 — именно столько дает BetBoom на победу «Порту» в обоих таймах.