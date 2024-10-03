Сложный выезд для тен Хага: прогноз на матч «Порту» — «Манчестер Юнайтед»

В «Манчестер Юнайтед» опять все плохо, угроза увольнения снова нависла над главным тренером тен Хагом. «Ман Юнайтед» упустил победу неделю назад со скромным «Твенте» (1:1), а в воскресенье попал под «Тоттенхэм» (0:3). Да, там ошибочно удалили Бруну, но и в равных составах преимущество было у «шпор». Проблемы у «МЮ» все те же. Команда тен Хага слишком легко допускает моменты у своих ворот (и пропускает). А впереди не хватает бомбардира, подходы к чужой штрафной не превращаются в голы. Игроки «Юнайтед» пытаются прессинговать, но это у них плохо получается.