Победа гостей под вопросом, но голы будут: прогноз на матч «Брайтон» — «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» не то чтобы в кризисе, но переживает непростые времена. Впервые за долгое время команда Гвардиолы проиграла три матча подряд: «Тоттенхэму» в Кубке лиги, «Борнмуту» в АПЛ и «Спортингу» в ЛЧ. Тут сказываются и усталость, и травмы игроков, скамейка запасных сейчас у «горожан» не впечатляет.
В чемпионате «Сити» еще мог спасти свою 32-матчевую серию без поражений, в самом конце два хороших шанса упустили Холанд и Фоден. Норвежец еще и не забил с пенальти «Спортингу» при 1:3, ему не везет в последнее время. А проблемы в обороне, уязвимость к контратакам соперников никуда не делась, тут у Пепа нет готового решения.
«Брайтон» удивил летом, закупившись на 190 млн фунтов. В чемпионате «чайки» идут неплохо, есть победы над «МЮ» и «Тоттенхэмом» и ничья с «Арсеналом». Особенно если учесть, что команду тренирует 31-летний Хюрцелер, для немца это первый сезон в АПЛ. В прошлом туре «Брайтон» серьезно напряг «Ливерпуль», но все-таки не удержал счет 1:0 и уступил 1:2. На игру «чаек» приятно смотреть, они много играют низом и выходят из обороны через пас. Футболисты «Брайтона» также хороши в прессинге и единоборствах, они выигрывают много спорных мячей. Впереди могут отличиться не только Уэлбек (6 голов в этом чемпионате) и Рюттер (2 гола), но и другие игроки группы атаки.
Так что легко сегодня «Ман Сити» не будет. Букмекеры считают гостей явными фаворитами, на их победу БК Leon дает коэффициент 1,76. Но ставить на разбалансированный «Сити» сейчас — это все-таки риск. Скорее, тут можно ждать голы от обеих команд, они обе играют рискованно в обороне. «Лига Ставок» дает на обе забьют и тотал больше 2,5 тот же коэффициент 1,76. Хорошо смотрится и просто индивидуальный тотал «Брайтона» больше 1 за 1,75.