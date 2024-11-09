Победа гостей под вопросом, но голы будут: прогноз на матч «Брайтон» — «Манчестер Сити»

«Брайтон» удивил летом, закупившись на 190 млн фунтов. В чемпионате «чайки» идут неплохо, есть победы над «МЮ» и «Тоттенхэмом» и ничья с «Арсеналом». Особенно если учесть, что команду тренирует 31-летний Хюрцелер, для немца это первый сезон в АПЛ. В прошлом туре «Брайтон» серьезно напряг «Ливерпуль», но все-таки не удержал счет 1:0 и уступил 1:2. На игру «чаек» приятно смотреть, они много играют низом и выходят из обороны через пас. Футболисты «Брайтона» также хороши в прессинге и единоборствах, они выигрывают много спорных мячей. Впереди могут отличиться не только Уэлбек (6 голов в этом чемпионате) и Рюттер (2 гола), но и другие игроки группы атаки.