Много фолов и мало голов: прогноз на матч Сербия — Дания

В этой группе Лиги наций еще жива интрига. Сербия спаслась в Швейцарии (1:1) и сохранила шансы на выход в плей-офф со второго места. У сербов после пяти туров 5 очков, у датчан — 7. На ноябрьские матчи в сборную Сербии приехал Влахович, главный тренер Стойкович снова сделал ставку на его дуэт с Митровичем в атаке. Теперь при выходе из обороны есть вариант с длинным пасом от вратаря, впереди есть кому зацепиться за мяч. Впрочем, оба форварда создавали моменты за счет индивидуального класса. Митрович упустил шанс забить с пенальти, Влахович отдал голевую передачу. Защитники из РПЛ сегодня не сыграют: у Эраковича и Бабича травмы.

У Дании с конца октября новый тренер, он дебютировал с 1:2 против Испании. Соперник был далеко не в основном составе, но даже это не помогло мотивированным датчанам зацепить хотя бы одно очко при своих болельщиках. При Римере Дания играет по схеме 4−3−3, то есть отошла от привычной расстановки с 3 центральными защитниками. Датчане тоже остались без нескольких важных игроков: игру пропустят защитники Андерсен и Ба и опытный опорник Хейбьерг. Впереди моменты будет создавать связка из «Ман Юнайтед» Эриксен — Хейлунд. Также в сборную наконец вызвали полузащитника О'Райлли, этим летом он перешел в «Брайтон» за 25 млн фунтов.

Дания удачно играет против Сербии в последние 10 лет: 4 победы и одна ничья. В этой Лиге наций датчане обыграли дома сербов 2:0. Сегодня гостей устроит и ничья, при этом много голов обе сборные обычно не забивают. На то, что Дания не проиграет и тотал будет меньше 3,5, «Лига Ставок» дает коэффициент 1,71. Можно рассмотреть и вариант с фолами. В первом матче между этими командами было 24 нарушения. Сегодня на поле должно быть горячее, это последняя игра группового этапа. На тотал фолов больше 24,5 в «Бетсити» можно поставить за 1,87.