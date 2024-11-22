Ставим на победу фаворита: прогноз на матч «Оренбург» — «Зенит»

«Зенит» остается главным фаворитом чемпионской гонки в России, хоть и занимает после первого круга лишь второе место. Команда Семака отстает всего на одно очко от «Краснодара». Год назад краснодарцы вели «плюс 2» после первого круга, и питерцы еще только привыкали играть без Малкома и Кузяева. Теперь же «Зенит» качественно усилился, группа атаки с Глушенковым, Лусиано и Кассьеррой выглядит очень мощно. Плюс, есть ресурс для усиления в виде Соболева. В защите в отдельных матчах у «Зенита» бывают проблемы, но в целом, это самая надежная оборона РПЛ (как и у «Краснодара») — всего 7 пропущенных мячей в 15 турах.
«Оренбург» и год назад был в числе худших команд премьер-лиги, но теперь дела совсем плохи. Всего 8 очков после первого круга и последнее место в таблице. Не помогла и смена тренера: при Слишковиче оренбуржцы набрали лишь одно очко в 4 турах. Команда слишком много пропускала и при Деограсии, теперь пропускает и при новом тренере. И это еще вратарь Москвичев много тащил в первом круге. «Оренбургу» удавались отдельные матчи, в том числе против топ-клубов, но этого мало, чтобы не вылететь в Первую лигу.
На своем поле «Зенит» забил «Оренбургу» всего один гол, но по игре преимущество было полным. У команды Семака 33 удара в той встрече, Москвичев сделал 10 сэйвов. «Зенит» во время перерыва в чемпионате слетал в Турцию на игру с «Фенербахче», эмоционально перезагрузился. «Оренбург» товарищеских матчей не проводил. Семак наверняка учтет прошлогоднюю неудачу, когда его команда проиграла в Оренбурге 1:3. Победу «Зенита» с форой −1,5 можно взять в «Марафоне» за 2,27. Есть и вариант с подстраховкой: с форой −1 за 1,70. Можно рассмотреть и такое комбо: победа гостей и тотал меньше 4,5 за 1,90 в «Бетсити». Пять мячей для нынешнего «Зенита» — это редкость.