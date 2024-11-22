Ставим на победу фаворита: прогноз на матч «Оренбург» — «Зенит»

«Оренбург» и год назад был в числе худших команд премьер-лиги, но теперь дела совсем плохи. Всего 8 очков после первого круга и последнее место в таблице. Не помогла и смена тренера: при Слишковиче оренбуржцы набрали лишь одно очко в 4 турах. Команда слишком много пропускала и при Деограсии, теперь пропускает и при новом тренере. И это еще вратарь Москвичев много тащил в первом круге. «Оренбургу» удавались отдельные матчи, в том числе против топ-клубов, но этого мало, чтобы не вылететь в Первую лигу.