Без Хвичи и Лукаку много голов не будет: прогноз на матч «Лацио» — «Наполи»

«Лацио» удивляет в этом сезоне. После смены тренера римляне выиграли 9 матчей в первых 13 турах. Команда Барони хороша и в Лиге Европы. Там были победы над «Ниццей» и «Порту», всего «Лацио» взял в ЛЕ 13 очков из 15 возможных. Возможно, сказалась усталость, но игра против «Пармы» в прошлом туре Серии А римлянам не удалась. Сами привезли себе первый гол, после еще двух ошибок пропустили еще два мяча, в итоге — неожиданные 1:3. Также «Лацио» не хватает Тавареша, который до этого раздал 8 голевых передач.

«Наполи» продолжает лидировать в Серии А. Команда Конте не играет в еврокубках и может спокойно готовиться к каждому туру. Неаполитанцы мало забивают, но еще меньше пропускают — всего 9 мячей в 14 матчах. Недавно «Наполи» прошел проверку «Интером» (1:1) и с одинаковым счетом 1:0 обыграл «Рому» и «Торино». В Турине южане создали больше моментов и по делу победили, но пару раз соперник их все-таки простил. Несмотря на лидерство в чемпионате, Конте осторожен в формулировках и не называет свою команду фаворитом в гонке за титул.

Интересно, что в выходные «Наполи» снова играть с «Лацио», только уже на своем поле. Так что игра в ⅛ финала Кубка Италии отходит на второй план. Ожидается, что оба тренера сегодня выставят не самые сильные составы. Конте даст отдохнуть Хвиче и Лукаку, впереди сыграют Распадори, Нерес и Симеоне. Видимо, поэтому «Лацио» считается небольшим фаворитом: на победу римлян в основное время «Бетсити» дает 2,55, а на «Наполи» — 3,10. Более предсказуемым видится тотал матча, вряд ли обе команды без своих лидеров забьют больше трех голов. Взять тотал меньше 2,5 можно в «Фонбете» за 1,72.