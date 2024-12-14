UFC Тампа: Ковингтон vs Бакли

- Колби Ковингтон (17 побед, 4 поражения; 4 SUB, 4 KO) — Хоакин Бакли (20 побед, 6 поражений; 14 KO)
- Главный бой вечера, полусредний вес, 5 раундов
- Коэффициенты в БК Winline: победа Ковингтона 2.78, победа Бакли 1.35
- Прогноз редакции: победа Бакли
В прошлые выходные Шавкат Рахмонов заработал титульный поединок в полусреднем весе, победив Иэна Мачадо Гэрри решением судей. Матчмейкеры часто используют неофициальное звание «претендента № 1», однако нет никаких гарантий, что Ковингтон или Бакли не смогут вырвать титульник из рук казахского бойца, благодаря зрелищной победе.
«Любимый боец Трампа» Колби Ковингтон четырежды дрался за временный и полноценный пояс UFC, но лишь первая попытка в 2018 году завершилась успешно. Бесконечный бензобак «Хаоса» превращает его в идеальную машину для тейкдаунов, особенно против соперников с базой ударной техники. Сам Ковингтон нанес 1912 точных ударов по соперникам, это пятый показатель за всю историю полусреднего дивизиона UFC.
Последняя схватка сложилась не в пользу Колби, Леон Эдвардс разбил американца в каждом эпизоде 25-минутного противостояния. Версия «Хаоса», которую мы видели с Эдвардсом имеет слабые шансы в бою с нынешним взрывным оппонентом. Хоакин Бакли одержал пять побед после возвращения в дивизион до 77 кг, три из них нокаутом. Среди преимуществ Ковингтона — отсутствие опыта пятираундовых боев у Бакли, и то, что Хоакин спустился вниз из средней весовой категории. Последствия сгонки веса могут серьезно влиять на выносливость атлета. Если Хоакин не будет раскрываться для переводов в партер, увлекаясь размашистыми атаками, он может превзойти результат Эдвардса за счет зрелищного нокаута в бою с Колби, несмотря на крепкую челюсть бывшего временного чемпиона.
- Каб Свонсон (29 побед, 14 поражений; 13 KO, 4 SUB) — Билли Куарантилло
- (18 побед, 6 поражений; 8 KO, 5 SUB)
- Полулёгкий вес, 3 раунда
- Коэффициенты в БК Winline: победа Свонсона 2.16, победа Куарантилло 1.59
- Прогноз редакции: победа Свонсона
Яркая карьера Каба Свонсона в смешанных боевых искусствах сложилась во многом за счет сумасшедших рефлексов, на которые американец делал ставку в своих поединках. Уроженец Палм-Спрингс занимает третью строчку среди полулегковесов по количеству выходов в октагон, он провел 23 поединка. 14 побед в активе Каба — также третий результат в дивизионе до 66 кг. Свонсон 6 раз побеждал нокаутом, в этом показателе он уступает лишь Максу Холлоуэю. Символично, что американец делит с Максом первое место по количество наград за лучшие выступление — оба по 10 раз завоевывали бонусы. Каб провел в клетке более 4 часов 45 минут и выбросил 1714 точных ударов.
Стиль Билли Куарантилло — постоянное давление. Именно это нужно Свонсону для реализации излюбленной стратегии контрпанчера. В 41 год экс-боец команды Грэга Джексона обладает хорошими шансами добвавить скальп Билли Куарантилло себе в коллекцию.
- Манель Кейпе (19 побед, 7 поражений; 11 KO, 5 SUB) — Бруно Сильва
- (14 побед, 5 поражений; 6 KO)
- Наилегчайший вес, 3 раунда
- Коэффициенты в БК Winline: победа Кейпе 1.23, победа Куарантилло 3.60
- Прогноз редакции: победа Кейпе
24 досрочных побед на двоих одержали Манель Кейпе и Бруно Сильва в профессиональных MMA — выдающиеся цифры для наилегчайшего дивизиона. Манель Кейпе 11 раз выигрывал нокаутом, но не смог продемонстрировать ударную мощь, столкнувшись в октагоне с Мухаммедом Мокаевым. Тот взял верх, нейтрализовав Манеля за счет борьбы. Бруно Сильва и сам способен потушить свет правым кроссом, а значит владеет стилем, который нужен бойцу из Анголы, чтобы проявить свои лучшие качества. Бразильский Бульдог завершил досрочно 4 поединка подряд. За спиной Сильвы 53 раунда в качестве профессионального бойца MMA, он представляет American Top Team, поэтому уровень его подготовки к Манелю не вызывает сомнений. Африканский «Вундеркинд» сможет тяжело попасть по Сильве, но хватит ли этого для нокаута — вопрос открытый.
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