UFC Тампа: Ковингтон vs Бакли

Последняя схватка сложилась не в пользу Колби, Леон Эдвардс разбил американца в каждом эпизоде 25-минутного противостояния. Версия «Хаоса», которую мы видели с Эдвардсом имеет слабые шансы в бою с нынешним взрывным оппонентом. Хоакин Бакли одержал пять побед после возвращения в дивизион до 77 кг, три из них нокаутом. Среди преимуществ Ковингтона — отсутствие опыта пятираундовых боев у Бакли, и то, что Хоакин спустился вниз из средней весовой категории. Последствия сгонки веса могут серьезно влиять на выносливость атлета. Если Хоакин не будет раскрываться для переводов в партер, увлекаясь размашистыми атаками, он может превзойти результат Эдвардса за счет зрелищного нокаута в бою с Колби, несмотря на крепкую челюсть бывшего временного чемпиона.