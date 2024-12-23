Индзаги проэкзаменует Фабрегаса: прогноз на матч «Интер» — «Комо»

«Комо» зашел в Серию А впервые с 2003 года — и сразу с интересным проектом. Клуб закупил игроков с именем на 50 млн евро, по расходам на зарплаты он на 10-м месте в лиге. Считалось, что с Рейной, Серджи Роберто и Белотти команда будет середняком, но что-то пошло не по плану, и пока она борется за выживание. Молодой тренер Фабрегас ставит в «Комо» техничный футбол, вопрос только в том, получится ли с таким подходом закрепиться в Серии А? Пока новичок лиги пропускает слишком много, вратари не выручают. В прошлом туре «Комо» наконец прервал 9-матчевую серию без побед, обыграв «Рому» 2:0. Интересно, что оба гола были забиты после 90-й минуты.