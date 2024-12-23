Индзаги проэкзаменует Фабрегаса: прогноз на матч «Интер» — «Комо»

«Интер» держит чемпионский уровень, команда Индзаги после нелучшего старта не проигрывает вот уже 11 матчей. «Нерадзурри», правда, отстают от сенсационной «Атланты» на 6 очков, но у них два матча в запасе. Неделю назад «Интер» учинил разгром «Лацио» (6:0), хотя и выглядел хуже первые 30 минут. Но в этом и разница с другими топ-клубами, команда Индзаги умеет наказывать за ошибки. Секрет успеха «Интера» известен: опытная полузащита с Чалханоглу, Мхитаряном и Бареллой, крайние защитники, любящие убегать в атаку, эффективные форварды Лаутаро и Тюрам плюс надежная оборона во главе с Зоммером.
«Комо» зашел в Серию А впервые с 2003 года — и сразу с интересным проектом. Клуб закупил игроков с именем на 50 млн евро, по расходам на зарплаты он на 10-м месте в лиге. Считалось, что с Рейной, Серджи Роберто и Белотти команда будет середняком, но что-то пошло не по плану, и пока она борется за выживание. Молодой тренер Фабрегас ставит в «Комо» техничный футбол, вопрос только в том, получится ли с таким подходом закрепиться в Серии А? Пока новичок лиги пропускает слишком много, вратари не выручают. В прошлом туре «Комо» наконец прервал 9-матчевую серию без побед, обыграв «Рому» 2:0. Интересно, что оба гола были забиты после 90-й минуты.
Сегодняшний соперник «Комо» гораздо сильнее кризисной «Ромы», так что на еще одну сенсацию Фабрегасу будет сложно рассчитывать. В «Фонбете» на победу «Интера» с форой −1,5 можно поставить за 1,90. Интересно выглядит и более рискованный вариант в «Лиге Ставок»: оба тайма больше 1,5 за 4,10.