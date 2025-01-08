Победа фаворита и много голов: прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»

«Ливерпуль» чуть сбился с победного ритма в матче с «Манчестер Юнайтед» (2:2) три дня назад, но все так же уверенно идет к чемпионству в АПЛ, а скоро может выиграть и первый трофей при Слоте — Кубок лиги. Сегодня в Лондоне мерсисайдцы проведут первый полуфинал против «Тоттенхэма».
У «Ливерпуля» насыщенный график в декабре-январе, но и скамейка запасных шикарная. Тут точно нет проблемы заменить кого-то из основных футболистов. Хотя, конечно, выделяются Салах, наколотивший уже больше 20 голов в сезоне, и Гакпо с 12 голами. Один из секретов успехов «Ливерпуля» при Слоте: его игроки делают много рывков в штрафную, против такого очень сложно защищаться.
«Тоттенхэм» забил и пропустил столько же после 20 туров, как и в прошлом сезоне, но набрал при этом на 15 очков меньше. И 12-е место в таблице не радует ни болельщиков, ни руководство клуба. Все чаще говорят об увольнении Постекоглу. Хотя есть и объективные причины такого провала. Из-за травм выбыли почти все основные защитники и вратарь. А игра в обороне и раньше не была козырем «шпор». Плюс, где-то мешает авантюрная тактика Постекоглу. Он и в меньшинстве готов играть с высокой линией обороны и рисковать. И это упрямство, похоже, дополнительно раздражает болельщиков «Тоттенхэма». Они уже 17 лет ждут трофея, и кажется, в этом сезоне «Сперс» снова ничего не светит.
У «Тоттенхэма» всего две победы в последних 11 матчах. Совсем недавно «шпоры» влетели дома «Ливерпулю» 3:6. Постекоглу признает, что соперник в хорошей форме, умеет играть первым номером и создавать моменты, а еще отличается надежностью в обороне. Всего этого сейчас нет у «Тоттенхэма», так что ставка на фаворита выглядит логично. «Фонбет» предлагает коэффициент 2,00 на победу «Ливерпуля» с форой −1. Также это встреча двух самых результативных команд АПЛ. В БК BetBoom на тотал больше 3,5 можно поставить за 1,75.