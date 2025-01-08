Победа фаворита и много голов: прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»

«Тоттенхэм» забил и пропустил столько же после 20 туров, как и в прошлом сезоне, но набрал при этом на 15 очков меньше. И 12-е место в таблице не радует ни болельщиков, ни руководство клуба. Все чаще говорят об увольнении Постекоглу. Хотя есть и объективные причины такого провала. Из-за травм выбыли почти все основные защитники и вратарь. А игра в обороне и раньше не была козырем «шпор». Плюс, где-то мешает авантюрная тактика Постекоглу. Он и в меньшинстве готов играть с высокой линией обороны и рисковать. И это упрямство, похоже, дополнительно раздражает болельщиков «Тоттенхэма». Они уже 17 лет ждут трофея, и кажется, в этом сезоне «Сперс» снова ничего не светит.