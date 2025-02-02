Ученик Артета против учителя Гвардиолы: прогноз на матч «Арсенал» — «Манчестер Сити»

«Арсенал» остается единственным преследователем «Ливерпуля» в АПЛ, хотя отставание уже приличное — 9 очков. В 23 турах у «канониров» 8 ничьих и 2 поражения, то есть они не смогли выиграть 10 матчей — столько же, сколько за весь прошлый сезон. Также команда Артеты потеряла 12 очков, ведя в счете. На результатах «Арсенала» сказались травмы, все-таки команде сильно не хватает Саки, а также Уайта и Жезуса. Клуб по-прежнему не купил забивного форварда, взять Уоткинса из «Астон Виллы» не получилось. Болельщикам «Арсенала» остается надеяться, что Хавертц начнет забивать (2 гола в 7 матчах в январе) и что розыгрыши угловых будут все так же эффективны (12 голов со стандартов, 1-е место в АПЛ).
А вот «Манчестер Сити» усилился новичками. И если дебют защитника Хусанова с «Челси» получился скомканным, то форвард Мармуш впечатлил своей нацеленностью на ворота. Гвардиола показал, что будет использовать новичка не вместо Холанда, а вместе с норвежцем. «Сити» тоже страдает от травм, недавно выбыл Доку, очень полезно игравший в январе. По-прежнему нет Диаша и Родри. Из хороших новостей — набрал форму Фоден, у англичанина 6 голов в последних 7 матчах. «Ман Сити» сейчас играет менее догматично. Так, в матче с «Челси» команда перешла на длинные передачи от вратаря, и это помогло победить. Правда, оборона «горожан» остается самым уязвимым местом.
«Сити» решил вопрос с выходом в стыковые матчи в Лиге чемпионов, теперь Гвардиоле нужно набирать очки в АПЛ. А «Арсенал» в последних сезонах стал неудобным соперником для Пепа, последний раз «Ман Сити» побеждал в апреле 2023-го. Сегодня поставить на «Арсенал» можно за 2,03 в «Марафоне», шансы на успех гостей оцениваются в 3,72. Матч ожидается голевым, «Лига Ставок» на тотал больше 2,5 дает 1,71.