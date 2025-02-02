Ученик Артета против учителя Гвардиолы: прогноз на матч «Арсенал» — «Манчестер Сити»

«Арсенал» остается единственным преследователем «Ливерпуля» в АПЛ, хотя отставание уже приличное — 9 очков. В 23 турах у «канониров» 8 ничьих и 2 поражения, то есть они не смогли выиграть 10 матчей — столько же, сколько за весь прошлый сезон. Также команда Артеты потеряла 12 очков, ведя в счете. На результатах «Арсенала» сказались травмы, все-таки команде сильно не хватает Саки, а также Уайта и Жезуса. Клуб по-прежнему не купил забивного форварда, взять Уоткинса из «Астон Виллы» не получилось. Болельщикам «Арсенала» остается надеяться, что Хавертц начнет забивать (2 гола в 7 матчах в январе) и что розыгрыши угловых будут все так же эффективны (12 голов со стандартов, 1-е место в АПЛ).