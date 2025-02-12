Итальянцы воспользуются проблемами соперника: прогноз на матч «Фейеноорд»— «Милан»

«Фейеноорд» часто удивлял на групповом этапе Лиги чемпионов. Голландцы проигрывали дома 0:4 «Байеру» и 1:3 «Зальцбургу», зато спасались с 0:3 против «Манчестер Сити» и громили «Баварию» 3:0. Перед последним туром команда из Роттердама претендовала даже на попадание в топ-8, но сгорела во Франции «Лиллю» 1:6. Перед плей-офф ЛЧ «Фейеноорд» уволил главного тренера Приске за слабые результаты. В чемпионате Нидерландов клуб отстает от лидеров на 12 очков, и он уже вылетел из Кубка страны. Приске летом подписал 3-летний контракт с «Фейе», заменив Слота, но не доработал и до конца первого сезона. Ситуация с травмированными игроками у роттердамцев тоже сложная, 7−8 футболистов не попадут сегодня в заявку на матч.