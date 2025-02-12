Итальянцы воспользуются проблемами соперника: прогноз на матч «Фейеноорд»— «Милан»

«Фейеноорд» часто удивлял на групповом этапе Лиги чемпионов. Голландцы проигрывали дома 0:4 «Байеру» и 1:3 «Зальцбургу», зато спасались с 0:3 против «Манчестер Сити» и громили «Баварию» 3:0. Перед последним туром команда из Роттердама претендовала даже на попадание в топ-8, но сгорела во Франции «Лиллю» 1:6. Перед плей-офф ЛЧ «Фейеноорд» уволил главного тренера Приске за слабые результаты. В чемпионате Нидерландов клуб отстает от лидеров на 12 очков, и он уже вылетел из Кубка страны. Приске летом подписал 3-летний контракт с «Фейе», заменив Слота, но не доработал и до конца первого сезона. Ситуация с травмированными игроками у роттердамцев тоже сложная, 7−8 футболистов не попадут сегодня в заявку на матч.
«Милан» тоже поменял тренера по ходу сезона, в клубе уже больше месяца работает Консейсау. В зимнее трансферное окно миланцы серьезно обновили состав, взяв Уокера, Жоау Феликса, Соттиля и, главное, форварда «Фейеноорда» Хименеса. «Милан» и ослабил соперника по Лиге чемпионов, и взял бомбардира вместо Мораты. Хименес уже забил первый гол за новый клуб в победном матче с «Эмполи» (2:0). Консейсау еще только предстоит построить команду, но группа атаки с Пулишичем и Леау у него впечатляет. У «Милана» тоже выбыло несколько игроков из-за травм, по словам тренера, в заявку попадут 15 взрослых футболистов и молодежь.
Обе команды проблемные, и все же у «Милана» ситуация получше, тут есть кому забивать. Так что логично, что «россонери» являются фаворитом в этой паре. В БК Pari поставить на победу итальянцев сегодня можно за 2,10. Также индивидуальный тотал голов «Милана» больше 1,5 стоит 1,84 в «Марафоне». А если вы верите в «правило бывших», то есть интересный вариант с голом Хименеса за 3,00 в «Бетсити».