Матч ПСВ — «Ювентус» 19 февраля 2025 года: где смотреть и во сколько начало

«Ювентус» был доволен жеребьевкой стыковых матчей, туринцы избежали встречи с «Миланом». Первая игра с ПСВ сложилась в пользу «Юве», итальянцы победили дома 2:1. После этого команда Тиаго Мотты еще и обыграла «Интер» в Серии А. А ПСВ в своем чемпионате сыграл 2:2 с «Утрехтом».