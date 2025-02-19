Матч ПСВ — «Ювентус» 19 февраля 2025 года: где смотреть и во сколько начало

«Ювентус» был доволен жеребьевкой стыковых матчей, туринцы избежали встречи с «Миланом». Первая игра с ПСВ сложилась в пользу «Юве», итальянцы победили дома 2:1. После этого команда Тиаго Мотты еще и обыграла «Интер» в Серии А. А ПСВ в своем чемпионате сыграл 2:2 с «Утрехтом».
Когда и во сколько начало матча
Матч пройдет 19 февраля 2025 года, он начнется в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
Игру ПСВ — «Ювентус» покажет Okko. Начало трансляции в 22:00 мск.
Известен ли состав команд
Стартовый состав команд станет известен примерно за час до начала игры. Вот возможный вариант на этот матч.
ПСВ
Бенитес, Ледесма, Обиспо, Фламинго, Мауро Жуниор, Верман, Схаутен, Сайбари, Бакайоко, Перишич, Люк де Йонг.
«Ювентус»
Ди Грегорио, Веа, Гатти, Вейга, Келли, Локателли, Копмейнерс, Маккенни, Консейсау, Гонсалес, Коло-Муани.
У ПСВ из-за травм надолго выбыли Рикардо Пепи, Сержиньо Дест и Малик Тилльман. Также, скорее всего, не сыграют Рик Карсдорп и Оливье Боскальи. У «Ювентуса» вернулся в строй защитник Андреа Камбьязо. По-прежнему восстанавливаются Аркадиуш Милик, Бремер, Хуан Кабаль и Пьер Калулу.
Где проходит футбольный матч
Матч пройдет в Эйдховене на стадионе «Филипс». Главный судья в этой встрече — словенец Славко Винчич. В 4 домашних играх в активе ПСВ 3 победы и ничья на групповом этапе Лиги чемпионов.