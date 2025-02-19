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Прогноз на матч ПСВ — «Ювентус» 19 февраля 2025 года: сенсации не будет

ПСВ и «Ювентус» сыграют друг с другом в третий раз в своей истории.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Ювентус» в домашнем матче чуть уступил ПСВ по ударам по воротам и владению мячом, но превзошел его в главном. Итальянцы забили на гол больше, и теперь на выезде их устроит и ничья в основное время.

Коэффициенты букмекеров на матч ПСВ — «Ювентус»

По мнению букмекеров, чуть больше шансов победить сегодня в основное время у клуба из Нидерландов. Победа ПСВ стоит 2,34, ничья — 3,60, победа «Ювентуса» — 3,10. При этом шансы на проход дальше у итальянцев выше: 1,44 против 2,90.

Прогноз на матч ПСВ — «Ювентус»

Первая игра вполне могла завершиться вничью, но Тиаго Мотта перевернул ее ход заменами. Во втором тайме вышли Мбангула, Консейсау, Копмейнерс, Тюрам и Влахович. И именно первые двое организовали победный гол. Консейсау в воскресенье еще принес три очка с «Интером». Так что глубина состава у «Ювентуса» есть.

Про ПСВ, конечно, такое не скажешь, все-таки возможности у двух клубов разные. Главная угроза в атаке голландцев — высокий Люк де Йонг, отсюда много навесов в чужую штрафную. Поражение в первом матче вынудит ПСВ раскрыться, такой сюжет матча обещает голы. На обе забьют и тотал больше 2,5 принимаются ставки с коэффициентом 2,00. А непоражение «Ювентуса» и тотал больше 1,5 стоит 2,03.

Статистические тренды в играх ПСВ и «Ювентуса»

ПСВ«Ювентус»
ПСВ проходил дальше в плей-офф Лиги чемпионов только в 3 случаях из 11 после поражения в первом матче. 
У "Ювентуса" всего 2 поражения в последних 10 матчах.
В 9 из последних 11 матчей ПСВ проходила ставка обе забьют и тотал больше 2,5.
Ставка обе забьют и тотал больше 2,5 проходила в 4 из последних 6 матчей "Ювентуса". 

Мнение эксперта: шансы на победу

Эксперт «Рейтинга букмекеров» Константин Генич не видит много голов в этом матче: «Ювентусу» надо охранять результат, добытый в первой встрече. Поэтому точно «Ювентус» никуда бежать сломя голову не будет. У ПСВ классная, сбалансированная команда, с интересными игроками впереди. Но как играть на результат, этот «Ювентус» Тиаго Мотты, как кажется, знает. Мой прогноз — тотал меньше 3 за 1,75.

Ставки на матч ПСВ — «Ювентус» 19 февраля 2025 года

Обе забьют и тотал больше 2,5 за 2,00.

«Ювентус» не проиграет и тотал больше 1,5 за 2,03.