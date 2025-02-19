Прогноз на матч ПСВ — «Ювентус» 19 февраля 2025 года: сенсации не будет

Эксперт «Рейтинга букмекеров» Константин Генич не видит много голов в этом матче: «Ювентусу» надо охранять результат, добытый в первой встрече. Поэтому точно «Ювентус» никуда бежать сломя голову не будет. У ПСВ классная, сбалансированная команда, с интересными игроками впереди. Но как играть на результат, этот «Ювентус» Тиаго Мотты, как кажется, знает. Мой прогноз — тотал меньше 3 за 1,75.