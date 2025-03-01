Прогноз на матч «Зенит» — ЦСКА 1 марта 2025 года: оборона справится с атакой

РПЛ вернулась после зимнего перерыва с яркой афишей. «Зенит» Семака примет в Санкт-Петербурге ЦСКА Николича. Чемпионы России в предстоящих 12 турах хотят защитить титул в год столетия клуба, а армейцы стремятся доказать, что как минимум претендуют на медали и их рано списывать со счетов.
Коэффициенты букмекеров на матч «Зенит» — ЦСКА
По мнению букмекеров, «Зенит» является фаворитом в этой встрече. На победу хозяев предлагают 1,71, на ничью — 3,80, а на успех ЦСКА — 5,80. В плане голов единства мнений нет: тотал больше 2,5 стоит 1,98, тотал меньше 2,5 — 1,87.
Прогноз на матч «Зенит» — ЦСКА
«Зенит» еще раз напомнил о своих амбициях этой зимой, купив бразильца Луиса Энрике за 30 миллионов евро. Петербуржцы также укрепили защиту Дркушичем и Мимовичем, а перед закрытием трансферного окна еще и взяли у ЦСКА Зделара. На выход отправились Клаудиньо, Артур и Родригао. На бумаге «Зенит» усилился, осталось посмотреть, как это будет выглядеть на поле, как все новички там разместятся. Вторую часть чемпионата команда Семака начинает при равенстве по очкам с «Краснодаром», но формально — на втором месте.
ЦСКА пока подписал одного новичка форварда Алеррандо из Бразилии за 4 млн евро. У Николича наконец прошли полноценные сборы. За это время тренер поменял игровую схему, так что на обновленный ЦСКА тоже любопытно посмотреть. Красно-синие завершили первую часть чемпионата на 6-м месте, среди топ-клубов они единственные, кто забил меньше 30 голов. Армейцы давно известны надежной обороной, а вот форвардам надо прибавлять в завершении. Пьянич, Файзуллаев и Обляков должны им создавать моменты.
Обычно ЦСКА и «Зенит» играют между собой в осторожный футбол с небольшим количеством голов. Скорее всего, сегодня мы увидим такой же сценарий. Выбираем тотал меньше 2,5 за 1,87 и комбинированный вариант: «Зенит» не проиграет и тотал меньше 2,5 за 2,17.
Статистические тренды в играх «Зенита» — ЦСКА
|«Зенит»
|ЦСКА
|В 7 последних личных встречах проходила ставка тотал меньше 2,5.
|В гостях играет лучше, чем дома, набрал 20 очков в 9 матчах.
|В 9 домашних матчах РПЛ пропустил 8 голов.
|Во всех гостевых матчах этого сезона было забито 3 гола или меньше.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Егор Титов выбрал ставку на угловые: «Очевидно, что “Зенит” будет наседать, давить. Не знаю, как сыграет ЦСКА. Рискнет ли использовать схему 4−4−2 в Петербурге. Я поставлю на тотал больше 9,5 угловых. Давление “Зенита” к этому приведет. Армейские вылазки тоже наверняка позволят им 3−4 угловых заработать».
Ставки на матч «Зенит» — ЦСКА 1 марта 2025 года
Тотал меньше 2,5 за 1,87.
«Зенит» не проиграет и тотал меньше 2,5 за 2,17.