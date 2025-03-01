Прогноз на матч «Зенит» — ЦСКА 1 марта 2025 года: оборона справится с атакой

«Зенит» еще раз напомнил о своих амбициях этой зимой, купив бразильца Луиса Энрике за 30 миллионов евро. Петербуржцы также укрепили защиту Дркушичем и Мимовичем, а перед закрытием трансферного окна еще и взяли у ЦСКА Зделара. На выход отправились Клаудиньо, Артур и Родригао. На бумаге «Зенит» усилился, осталось посмотреть, как это будет выглядеть на поле, как все новички там разместятся. Вторую часть чемпионата команда Семака начинает при равенстве по очкам с «Краснодаром», но формально — на втором месте.