Прогноз на матч «Ростов» — «Динамо» Москва 2 марта 2025 года: Глебов обыграет бывшую команду

Две главные трансферные новости этой зимой для «Динамо»: клуб сохранил мятежного Бителло и купил Глебова, чтобы усилить центр поля. Также бело-голубые взяли правого защитника. Теперь от главного тренера Лички еще больше будут требовать результат. Чех и сам это понимает, и во время сборов не раз жестко высказывался о своей команде. Да, это были поражения в товарищеских матчах, но Личку не устраивало отношения игроков к делу, не было желания бороться, что-то доказывать. Теперь посмотрим, как динамовцы на это отреагируют. По составу у них есть возможности бороться за чемпионство.