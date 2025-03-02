Прогноз на матч «Ростов» — «Динамо» Москва 2 марта 2025 года: Глебов обыграет бывшую команду

В прошлом сезоне «Динамо» было в шаге от золотых медалей, теперь Личка и его команда делают новую попытку сместить «Зенит» с трона. Бело-голубые закончили 2024 год на 4-м месте с отставанием в 4 очка от лидеров, сегодня есть возможность этот отрыв сократить. В «Ростове» перед рестартом сезона большие перемены, пока непонятно, что ждет команду этой весной. Впрочем, вылет ей не грозит, тут нервничать ростовским болельщикам не придется.
Коэффициенты букмекеров на матч «Ростов» — «Динамо» Москва
Букмекеры считают шансы команд почти равными. На победу «Ростова» можно поставить за 2,85, на ничью — за 3,90, а на «Динамо» — за 2,42. Также тут ждут голы, коэффициент на тотал больше 2,5 — 1,61.
Прогноз на матч «Ростов» — «Динамо» Москва
Две главные трансферные новости этой зимой для «Динамо»: клуб сохранил мятежного Бителло и купил Глебова, чтобы усилить центр поля. Также бело-голубые взяли правого защитника. Теперь от главного тренера Лички еще больше будут требовать результат. Чех и сам это понимает, и во время сборов не раз жестко высказывался о своей команде. Да, это были поражения в товарищеских матчах, но Личку не устраивало отношения игроков к делу, не было желания бороться, что-то доказывать. Теперь посмотрим, как динамовцы на это отреагируют. По составу у них есть возможности бороться за чемпионство.
«Ростов» неожиданно остался без главного тренера прямо перед возобновлением чемпионата. Карпин ушел, теперь командой руководит его помощник Альба. Вообще «Ростов» — молодая команда с небольшим количеством легионеров и необычной системой игры по меркам РПЛ. Карпин требовал выходить из обороны через короткий пас и активно применял прессинг. Тут есть два мощных форварда Комличенко и Голенков, иногда они даже выходили вместе. Во что будет играть «Ростов» теперь, непонятно. Все-таки многое держалось на харизме Карпина и его отношениях с игроками. Пока «Ростов» — седьмой, от зоны стыковых матчей его отделяет 10 очков.
«Динамо» выше по уровню, клуб не менял тренера, так что если не подведет реализация, гости, скорее всего, выиграют. И заодно отомстят за недавние 0:4 на сборах. Выбираем победу москвичей за 2,42 и вот такое комбо: обе забьют + тотал больше 2,5 за 1,80.
Статистические тренды в играх «Ростова» и «Динамо» Москва
|«Ростов»
|«Динамо» Москва
|Ставка обе забьют проходила в 6 последних матчах с «Динамо».
|Пропускало минимум 1 гол в 8 из последних 10 туров.
|В 4 матчах РПЛ из последних 5 был пробит тотал больше 2,5.
|В этом чемпионате не забивало только «Зениту» и «Краснодару».
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт сайта ВсеПроСпорт.ру Дмитрий Градиленко верит в победу гостей: «Матч первого круга в Москве закончился вничью, 1:1. И я уверен, что обе команды и в этом матче забьют, но есть предчувствие, что первый матч Глебова за “Динамо” будет победным. Поэтому победа “Динамо” и тотал больше 2.5 голов за 3.30».
Ставки на матч «Ростов» — «Динамо» Москва 2 марта 2025 года
Победа «Динамо» за 2,42.
Обе забьют и тотал больше 2,5 за 1,80.