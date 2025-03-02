Прогноз на матч «Динамо» Минск — СКА 2 марта 2025 года: еще одно поражение Ротенберга

Плотность команд в Западной конференции такая, что сразу 6 команд к концу регулярного чемпионата претендуют на места со 2-го по 4-е. К СКА это относится в меньшей степени, команда из Петербурга угодила в кризис, а вот минское «Динамо» после 5 побед подряд уверенно пробирается наверх.
Коэффициенты букмекеров на матч «Динамо» Минск — СКА
Букмекеры отдают небольшое предпочтение белорусскому клубу. Победа «Динамо» в основное время оценивается в 2,30, победа СКА — в 2,80. Тотал больше 5,5 стоит 1,90.
Прогноз на матч «Динамо» Минск — СКА
Перед выездом в Минск СКА проиграл три домашних матча. Армейцы пропустили 6 шайб от «Куньлуня», 7 — от «Спартака», а встреча с московским «Динамо» завершилась со счетом 0:1. В плане игры в обороне прогресс очевиден, до этого количество ошибок, особенно в своей зоне, у хоккеистов СКА зашкаливало. Тут же был виден настрой петербуржцев, защитник Юдин даже заблокировал один бросок лицом. Главный тренер Ротенберг обещает в обороне закрыть на замок «ворота, все двери и форточки», вот только хватит ли концентрации у игроков СКА? И как наладить игру в атаке? Надолго выбыл главный звездный хоккеист команды Кузнецов, Демидова не выпустили с московским «Динамо».
Минское «Динамо» мощно провело февраль, белорусы набрали 15 очков из 20 возможных. Причем в соперниках часто были топы: «Авангард», «Локомотив» (дважды), ЦСКА, московское «Динамо», «Спартак» (дважды). Команда Квартальнова не так много забивает, зато справиться с ее обороной мало кому удается. Тот же суператакующий «Спартак» забил всего один гол за два матча. Тут хороша и линия защиты, и вратарь Демченко, которого выменяли у «Адмирала». 30-летний голкипер показывает феноменальную статистику, он отбивает 94,2% бросков. Для сравнения — у вратарей СКА он не больше 91%.
Наш прогноз на матч — итоговая победа «Динамо» Минск в матче за 1,77. Также белорусы засушат СКА, поэтому выбираем индивидуальный тотал гостей меньше 2,5 за 1,95.
Статистические тренды в играх «Динамо» Минск и СКА
|«Динамо» Минск
|СКА
|Выиграл 5 матчей подряд в основное время.
|Проиграл 4 матча из последних 5.
|Не пропускает больше 2 шайб 8 матчей подряд.
|В 3 матчах из последних 5 проиграл по броскам в створ.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт сайта ВсеПроСпорт.ру Анатолий Емелин выбирает ставку на тотал меньше 5 за 2,40: «Разгромить СКА вряд ли получится. Но уверенно взять два очка — вполне. Тем более гости забивают с огромным скрипом. Белорусский клуб в последних 5 матчах пропустил всего четырежды, так что результативного хоккея ждать не стоит. Максимум четыре гола в матче, причем не исключено, что все будут забиты динамовцами».
Ставки на матч «Динамо» Минск — СКА 2 марта 2025 года
Итоговая победа «Динамо» Минск в матче за 1,77.
Индивидуальный тотал гостей меньше 2,5 за 1,95.