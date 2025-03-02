Прогноз на матч «Динамо» Минск — СКА 2 марта 2025 года: еще одно поражение Ротенберга

Перед выездом в Минск СКА проиграл три домашних матча. Армейцы пропустили 6 шайб от «Куньлуня», 7 — от «Спартака», а встреча с московским «Динамо» завершилась со счетом 0:1. В плане игры в обороне прогресс очевиден, до этого количество ошибок, особенно в своей зоне, у хоккеистов СКА зашкаливало. Тут же был виден настрой петербуржцев, защитник Юдин даже заблокировал один бросок лицом. Главный тренер Ротенберг обещает в обороне закрыть на замок «ворота, все двери и форточки», вот только хватит ли концентрации у игроков СКА? И как наладить игру в атаке? Надолго выбыл главный звездный хоккеист команды Кузнецов, Демидова не выпустили с московским «Динамо».