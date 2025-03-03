Прогноз на матч «Ювентус» — «Верона» 3 марта 2025 года: скромная победа туринцев

«Ювентус» на данный момент одна из самых стабильных команд итальянского чемпионата. Пока лидеры Серии А теряют очки и не могут воспользоваться ошибками конкурентов, «старая синьора» выдала серию из 4 побед подряд. О борьбе за чемпионство говорить пока рано — отрыв от «Интера» и «Наполи» остается существенным. Однако в случае победы туринцы вернутся в зону Лиги чемпионов.
«Верона» борется за сохранение прописки в Серии А. Пока это им удается — 14-е место в чемпионате и преимущество в четыре очка от зоны вылета. На матч с «Ювентусом» они приедут после победы над «Фиорентиной».
Коэффициенты букмекеров на матч «Ювентус» — «Верона»
Букмекеры уверены в победе «Ювентуса» и дают коэффициент на это событие в 1,35. Ничья в матче оценивается в 5,40, а успех «Вероны» — в 10,00. В матче, скорее, ждут голов — тотал больше 2,5 голов можно взять за 1,82.
Прогноз на матч «Ювентус» — «Верона»
Времена, когда «Ювентус» сводил матчи к ничьим, кончились — последний раз такой результат в Серии А был в середине января. Теперь туринцы снова становятся грозной силой в Италии — все-таки 4 победы подряд в чемпионате. Оборона туринцев продолжает работать исправно и остается лучшей в лиге, несмотря на большое количество травм. В лазарете «старой синьоры» сейчас пять защитников. Неожиданно классно заиграл арендованный нападающий Коло-Муани, который вытеснил из состава Влаховича. Туринцы в этом сезоне уже вылетели из всех кубков, поэтому все силы будут брошены на чемпионат.
«Верона» играет в понятный футбол: команда выходит, чтобы терпеть как можно дольше у своих ворот, а после найти один момент в чужой штрафной. Получается не так плохо — в последних 5 играх набрали 7 из 15 возможных очков. Однако с серьезными соперниками такой стиль результатов не дает: в этом году всухую проиграли «Наполи», «Лацио», «Аталанте» и «Милану». После прошлого матча у «Вероны» была пауза в восемь дней, так что восстановиться и подготовиться к этой встрече «эллины» должны были успеть.
В этой игре мы ждем небольшого количества голов и выбираем тотал меньше 2,5 голов — за 2,00. Если есть желание рискнуть, предлагаем ставку на 1 гол во втором тайме — за 2,70.
Статистические тренды в играх «Ювентуса» и «Вероны»
|«Ювентус»
|«Верона»
|В 7 из 10 последних матчей в Серии А проходила ставка «обе забьют».
|В 7 из 10 последних матчей проходил тотал меньше 2,5 голов.
|В 4 из 5 последних матчей забивали во втором тайме.
|В 8 из 10 матчей не зашла ставка «обе забьют».
Мнение эксперта: шансы на победу
Комментатор Серии А и эксперт «Рейтинга букмекеров» Андрей Лаврентьев ставит на сухую победу фаворита за 1,89: «Вы знаете, когда “Верона” в последний раз забивала больше одного мяча в игре? Это было в 2024 году, в последнем туре в декабре, когда веронцы победили “Болонью”. С тех пор “Верона” забивает мало, тем не менее забралась на 14-е место в турнирной таблице. Я думаю, что тяжелая будет игра в понедельник. Вряд ли она станет результативной и искрометной, но полагаю, что “Ювентус” снова победит, и поставлю на его сухую победу».
Ставки на матч «Ювентус» — «Верона» 3 марта 2025 года
Тотал меньше 2,5 голов в матче — 2,00.
Во втором тайме будет забит 1 гол — 2,70.