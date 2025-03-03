Прогноз на матч «Ювентус» — «Верона» 3 марта 2025 года: скромная победа туринцев

Комментатор Серии А и эксперт «Рейтинга букмекеров» Андрей Лаврентьев ставит на сухую победу фаворита за 1,89: «Вы знаете, когда “Верона” в последний раз забивала больше одного мяча в игре? Это было в 2024 году, в последнем туре в декабре, когда веронцы победили “Болонью”. С тех пор “Верона” забивает мало, тем не менее забралась на 14-е место в турнирной таблице. Я думаю, что тяжелая будет игра в понедельник. Вряд ли она станет результативной и искрометной, но полагаю, что “Ювентус” снова победит, и поставлю на его сухую победу».