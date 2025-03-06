Прогноз на матч «Копенгаген» — «Челси» 6 марта 2025 года: фаворит начнет с победы

Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Артем Слицкий сделал прогноз с коэффициентом 1,85: «Челси» в кризисе. Не нужно обманываться результатом матча с «Саутгемптоном». Да, выиграли 4:0, но «Саутгемптон» — это самый настоящий аутсайдер. У «Челси» не очень приятная гостевая серия — три или четыре поражения подряд, и это настораживает. «Копенгаген» — соперник непростой. Во-первых, у команды сумасшедший настрой в домашних матчах еврокубков, особенно против представителей чемпионата Англии. Учитывая форму «Челси» и «Копенгагена», я присмотрелся бы к тому, что «Копенгаген» не проиграет. Очень неплохой коэффициент дают на фору «Копенгагена» +1.