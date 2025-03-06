Прогноз на матч «Копенгаген» — «Челси» 6 марта 2025 года: фаворит начнет с победы

Первый сезон «Челси» при главном тренере Мареске складывается тяжело, в чемпионате Англии команда упала со 2-го места на 5-е. Но есть турнир, которой лондонцы, кажется, обязаны выиграть — английский топ-клуб является главным фаворитом в Лиге конференции. «Копенгаген» год назад попал в плей-офф Лиги чемпионов на «Манчестер Сити» и вылетел. Вот и теперь жеребьевка свела датчан с соперником гораздо выше уровнем.
Коэффициенты букмекеров на матч «Копенгаген» — «Челси»
У букмекеров нет сомнений, чьи шансы на победу сегодня выше. Успех англичан оценивается в 1,63. Ничья стоит 4,00, победа «Копенгагена» — 5,40. На тотал больше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1,70.
Прогноз на матч «Копенгаген» — «Челси»
На групповом этапе Лиги конференций «Копенгаген» занял 18-е место. В стыковых матчах датчанам достался «Хайденхайм». Дома они уступили 1:2, зато в гостях одолели немецкую команду в дополнительное время. У «Копенгагена» большие проблемы с составом, один из главных бомбардиров Эльюнусси не сыграет из-за травмы. Не выйдет также экс-спартаковец Ларссон и еще несколько основных футболистов. А вот бывший игрок «Краснодара» Классон должен появиться на поле с первых минут.
«Челси» выиграл все 6 матчей на групповом этапе и забил 26 мячей. причем часто команда выходила на игры, по сути, вторым составом. Теперь к Лиге конференций Мареска относится серьезнее, тренер включил в заявку главную звезду команды Палмера. «Челси» выбыл из кубковых турниров в Англии, так что этот еврокубок — единственный шанс взять трофей в сезоне. В АПЛ отставание от «Ливерпуля» слишком велико. После серии поражений «синие» наконец одержали победу, разгромив «Саутгемптон» со счетом 4:0.
Статистические тренды в играх «Копенгагена» и «Челси»
|«Копенгаген»
|«Челси»
|В 3 из 5 последних матчей проходила ставка «тотал больше 2,5 + обе забьют».
|В 9 последних играх из 10 пробивался тотал больше 2,5.
|Пропустил в 5 из 6 матчах группового этапа Лиги конференций.
|Не выигрывал на выезде 7 матчей подряд (2 ничьи, 5 поражений).
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Артем Слицкий сделал прогноз с коэффициентом 1,85: «Челси» в кризисе. Не нужно обманываться результатом матча с «Саутгемптоном». Да, выиграли 4:0, но «Саутгемптон» — это самый настоящий аутсайдер. У «Челси» не очень приятная гостевая серия — три или четыре поражения подряд, и это настораживает. «Копенгаген» — соперник непростой. Во-первых, у команды сумасшедший настрой в домашних матчах еврокубков, особенно против представителей чемпионата Англии. Учитывая форму «Челси» и «Копенгагена», я присмотрелся бы к тому, что «Копенгаген» не проиграет. Очень неплохой коэффициент дают на фору «Копенгагена» +1.
Ставки на матч «Копенгаген» — «Челси» 6 марта 2025 года
Победа «Челси» с форой −1 за 1,95.
«Челси» не проиграет и тотал больше 2,5 за 1,97.