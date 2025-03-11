Прогноз на матч «Атлетико» — «Реал» 12 марта 2025 года: Симеоне не допустит второе поражение

Мадридское дерби между «Реалом» и «Атлетико» пройдет в четвертый раз в этом сезоне. Этот матч для команд будет значить, пожалуй, больше, чем все предыдущие. Первая игра в противостоянии осталась за «сливочными», но «матрасники» не отпустили соперников далеко и оставили интригу на ответную встречу.
Коэффициенты букмекеров на матч «Атлетико» — «Реал»
Букмекеры не видят фаворита в ответном матче: коэффициент на победу «Атлетико» составляет 2,55, на «Реал» — 2,70. При этом мало сомнений в том, что «сливочные» пройдут в следующую стадию: вероятность этого оценивается в 1,35, проход «матрасников» — в 3,20. Матч ждут результативный и дают 1,68 на тотал больше 2,5 голов.
Прогноз на матч «Атлетико» — «Реал»
Несмотря на счет, первая встреча была предельно закрытой. Команды не рисковали в атаке и отправляли в нападение минимум игроков. Линии обороны располагались достаточно низко, что затрудняло создание моментов. В игре на «втором этаже» нападающих обеих команд слабее защитников, поэтому к навесам коллективы не скатывались.
Особое внимание оба тренера уделили лидерам соперников. Как итог, Гризманн, Винисиус и Мбаппе провели слабые матчи. Голы же стали итогом высокого индивидуального мастерства: отличные удары от Родриго и Альвареса, а также неожиданный проход Диаса. Ситуацией на поле владел лучше «Реал» — он забрал мяч под контроль и двигал его по периметру в поисках обострения. «Атлетико» в тот вечер больше надеялся на контратаки, но быстрых отрывов у команды не получилось.
Интереснее выглядел момент в концовке встречи, когда тренер «матрасников» Симеоне не стал усиливать давление на соперника в попытке отыграться. Вместо этого специалист еще сильнее закрылся и довел игру до конца в таком режиме. Кажется, «Атлетико» сделал ставку на ответный матч, и мы увидим в следующей игре другую команду — более смелую, прессингующую и креативную.
Наш прогноз на матч: обе команды забьют и «Атлетико» не проиграет — за 2,15. Также предлагаем более рискованную ставку на ничью в матче — за 3,50.
Статистические тренды в играх «Атлетико» и «Реала»
|«Атлетико»
|«Реал»
|Пробивает тотал больше 2,5 в 4 из 5 последних матчей.
|Проиграл 1 из 10 последних матчей.
|Ставка «обе забьют» проходила в 10 последних очных матчах команд.
|Пропустил больше гола за игру только в 1 из 7 последних матчей.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич считает, что «Реал» не проиграет: «Вряд ли это будет веселый, результативный матч. Не думаю, что футболисты будут клепать голы один за другим. Скорее всего, это будет “низовая” игра, в которой “Реал” не проиграет и пройдет дальше в Лиге чемпионов. Мой прогноз: Х2 и ТМ 4,5, также можно взять Х2 и ТМ 3,5».
Ставки на матч «Атлетико» — «Реал» 12 марта 2025 года
Обе команды забьют и «Атлетико» не проиграет — 2,15.
Ничья — 3,50.