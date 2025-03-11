Прогноз на матч «Атлетико» — «Реал» 12 марта 2025 года: Симеоне не допустит второе поражение

Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич считает, что «Реал» не проиграет: «Вряд ли это будет веселый, результативный матч. Не думаю, что футболисты будут клепать голы один за другим. Скорее всего, это будет “низовая” игра, в которой “Реал” не проиграет и пройдет дальше в Лиге чемпионов. Мой прогноз: Х2 и ТМ 4,5, также можно взять Х2 и ТМ 3,5».