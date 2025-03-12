Прогноз на матч «Челси» — «Копенгаген» 13 марта 2025 года: датчане не сдадутся англичанам

В Лиге конференций «Челси» выглядит главным претендентом на кубок. Однако первый матч с «Копенгагеном» оставил вопросы о силе лондонцев. Датчане забили в конце встречи и сохранили интригу на ответную игру.
Коэффициенты букмекеров на матч «Челси» — «Копенгаген»
«Челси» подходит фаворитом к ответному матчу по мнению букмекеров: коэффициент на победу англичан составляет 1,35. Успех датчан оценивают в 8,50, шансы на ничью — в 5,00. Голов ждут достаточно много — тотал больше 2,5 можно взять за 1,65.
Прогноз на матч «Челси» — «Копенгаген»
«Копенгаген» в первом матче сыграл вторым номером, и это оправдало себя. Подвел датчан только выход из обороны: неопытные футболисты терялись под прессингом англичан и часто сами отдавали им мяч. В остальном команда хорошо показала себя: «львы» опасно контратаковали, попали в штангу и создали гол после навеса со штрафного. В ответном матче «Копенгаген» может доставить проблемы лондонцам, если перестанет допускать простые ошибки на своей половине поля.
«Челси», скорее, расстроил в первой игре. Позиционные атаки не давали англичанам никакой опасности у чужих ворот. Голевые моменты возникали спонтанно, так как раз и пришли оба гола. «Синие» плохо оборонялись, давали «Копенгагену» пространство и не выглядели на голову сильнее соперника. Вновь неважно смотрелся атакующий полузащитник «Челси» Палмер: он продолжает часто бить из-за пределов штрафной, брать на себя игру и передерживать мяч. Сейчас это идет во вред команде. У талантливого плеймейкера нет ни голов, ни передач за последние 9 матчей.
На своем поле «Челси» хорош — 8 побед в 10 последних матчах. Кажется, лондонцы тоже не ожидали такого сопротивления в первой игре и теперь выйдут более готовыми. Однако лететь в атаку «синие» вряд ли станут. Встреча ожидается закрытой, плотной и с большим количеством борьбы.
Наш прогноз: тотал меньше 3 — за 1,80. Более рискованный вариант — тотал меньше 1 в первом тайме — за 2,35.
Статистические тренды в играх «Челси» и «Копенгагена»
|«Челси»
|«Копенгаген»
|Проиграл лишь раз в 10 последних домашних матчах.
|Первый тайм был безголевым в 3 из 4 последних игр.
|Тотал больше 2,5 проходил в 9 из 10 последних игр.
|Не забивал только в 1 из 7 последних матчей.
Ставки на матч «Челси» — «Копенгаген» 13 марта 2025 года
Тотал меньше 3 — 1,80.
Тотал меньше 1 в первом тайме — 2,35.