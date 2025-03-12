Прогноз на матч «Челси» — «Копенгаген» 13 марта 2025 года: датчане не сдадутся англичанам

«Челси», скорее, расстроил в первой игре. Позиционные атаки не давали англичанам никакой опасности у чужих ворот. Голевые моменты возникали спонтанно, так как раз и пришли оба гола. «Синие» плохо оборонялись, давали «Копенгагену» пространство и не выглядели на голову сильнее соперника. Вновь неважно смотрелся атакующий полузащитник «Челси» Палмер: он продолжает часто бить из-за пределов штрафной, брать на себя игру и передерживать мяч. Сейчас это идет во вред команде. У талантливого плеймейкера нет ни голов, ни передач за последние 9 матчей.