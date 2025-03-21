Матч Англия — Албания 21 марта 2025 года: где смотреть и во сколько начало

Через пять месяцев после своего назначения Томас Тухель проведет первые матчи в роли главного тренера сборной Англии на «Уэмбли» против Албании и Латвии. В группу K также попали Сербия и Андорра, у англичан не будет проблем занять в ней первое место и отобраться на чемпионат мира-2026. Британцы успешно играют в квалификации чемпионатов мира, их статистика за 31 последний матч: 23 победы и 8 ничьих. Албания дважды выходила в финальную часть чемпионата Европы, но еще ни разу ни была на ЧМ.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
Прямую трансляцию матча Англия — Албания можно будет посмотреть на платформе Okko.
Когда и во сколько начало матча
Матч состоится 21 марта 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.
Известен ли состав команд
Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.
Англия
Вратарь: Пикфорд.
Защитники: Джеймс, Гехи, Колуилл, Льюис-Скелли.
Полузащитники: Хендерсон, Райс, Беллингем, Фоден, Рэшфорд.
Нападающий: Кейн.
Главный тренер сборной Англии удивил, вызвав возрастных Хендерсона и Берна. Для 32-летнего защитника «Ньюкасла» Берна это первый вызов в национальную команду. Хендерсон не играл за Англию с ноября 2023 года. Из-за травм матчи сборной пропустят Александер-Арнолд, Сака и Палмер.
Албания
Вратарь: Стракоша.
Защитники: Балиу, Джимшити, Исмайли, Алийи.
Полузащитники: Аслани, Рамадани, Байрами, Мучи, Асани.
Нападающий: Броя.
Где проходит футбольный матч
Игра пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Главным арбитром встречи назначен испанец Алехандро Хосе Эрнандес.