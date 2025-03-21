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Матч Англия — Албания 21 марта 2025 года: где смотреть и во сколько начало

Сборная Англии сыграет дома против Албании в первом матче отбора на ЧМ-2026.

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: Michael Regan - The FA/The FA via Getty Images

Через пять месяцев после своего назначения Томас Тухель проведет первые матчи в роли главного тренера сборной Англии на «Уэмбли» против Албании и Латвии. В группу K также попали Сербия и Андорра, у англичан не будет проблем занять в ней первое место и отобраться на чемпионат мира-2026. Британцы успешно играют в квалификации чемпионатов мира, их статистика за 31 последний матч: 23 победы и 8 ничьих. Албания дважды выходила в финальную часть чемпионата Европы, но еще ни разу ни была на ЧМ.

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

Прямую трансляцию матча Англия — Албания можно будет посмотреть на платформе Okko.

Когда и во сколько начало матча

Матч состоится 21 марта 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

Известен ли состав команд

Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.

Англия

Вратарь: Пикфорд​.

Защитники: Джеймс, Гехи, Колуилл, Льюис-Скелли​.

Полузащитники: Хендерсон, Райс, Беллингем, Фоден, Рэшфорд​.

Нападающий: Кейн.

Главный тренер сборной Англии удивил, вызвав возрастных Хендерсона и Берна. Для 32-летнего защитника «Ньюкасла» Берна это первый вызов в национальную команду. Хендерсон не играл за Англию с ноября 2023 года. Из-за травм матчи сборной пропустят Александер-Арнолд, Сака и Палмер.

Албания

Вратарь: Стракоша​.

Защитники: Балиу, Джимшити, Исмайли, Алийи​.

Полузащитники: Аслани, Рамадани, Байрами, Мучи, Асани.

Нападающий: Броя.

Где проходит футбольный матч

Игра пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Главным арбитром встречи назначен испанец Алехандро Хосе Эрнандес.