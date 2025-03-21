Матч Англия — Албания 21 марта 2025 года: где смотреть и во сколько начало

Через пять месяцев после своего назначения Томас Тухель проведет первые матчи в роли главного тренера сборной Англии на «Уэмбли» против Албании и Латвии. В группу K также попали Сербия и Андорра, у англичан не будет проблем занять в ней первое место и отобраться на чемпионат мира-2026. Британцы успешно играют в квалификации чемпионатов мира, их статистика за 31 последний матч: 23 победы и 8 ничьих. Албания дважды выходила в финальную часть чемпионата Европы, но еще ни разу ни была на ЧМ.