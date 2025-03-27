Прогноз на матч «Барселона» — «Осасуна» 27 марта 2025 года: каталонскую машину не остановить

Матч «Барселоны» с «Осасуной» перенесли с 8 марта из-за смерти клубного врача каталонцев Карлеса Миньярро Гарсии. Королевская испанская футбольная федерация назначила новую дату — 27 марта несмотря на протесты со стороны клубов.
Коэффициенты букмекеров на матч «Барселона» — «Осасуна»
Букмекеры считают «Барселону» явным фаворитом: коэффициент на победу хозяев составляет 1,30, на ничейный исход — 6,80, а на победу гостей — 11,50. Голов тут ждут много, тотал больше 2,5 стоит всего 1,33.
Прогноз на матч «Барселона» — «Осасуна»
«Барселона» подходит к матчу в статусе одного из главных претендентов на титул. Каталонцы делят первую строчку с мадридским «Реалом», имея в активе по 60 очков, но при этом провели на одну игру меньше. Команда Хави находится в отличной форме: в последних пяти турах она неизменно побеждала, поочередно обыграв «Севилью» (4:1), «Райо Вальекано» (1:0), «Лас-Пальмас» (2:0), «Реал Сосьедад» (4:0) и «Атлетико» (4:2).
Помимо лучшей атаки в чемпионате (75 голов), у «Барсы» надежная оборона, пропустившая 27 мячей. Несмотря на потери в составе — вне заявки остаются тер Стеген, Кристенсен, Иньиго Мартинес и еще несколько игроков — команда демонстрирует уверенную игру и выглядит готовой продолжить победную серию.
«Осасуна», напротив, переживает непростой период. Команда спустилась на 14-е место, набрав 33 очка, и уже шесть туров не знает вкуса побед — три ничьи с «Мальоркой» (1:1), «Реалом» (1:1), «Валенсией» (3:3) и два поражения от «Сельты» (0:1) и «Хетафе» (1:2). Разница мячей также говорит о проблемах — 33 забито, 39 пропущено. Впрочем, именно памплонцы преподнесли сюрприз в первом круге, победив «Барселону» дома со счетом 4:2. Тогда дублем отметился Будимир, также забивали Сарагоса и Бретонес.
Однако в целом статистика личных встреч говорит в пользу каталонцев: в 98 матчах у них 59 побед против 20 у «Осасуны», еще 19 игр завершились вничью. В последних пяти очных матчах четырежды сильнее была «Барса». Учитывая текущую форму обеих команд и их турнирное положение, фаворит матча очевиден — и это хозяева поля. Наш прогноз: победа «Барселоны» с форой −2 за 2,05, а также обе забьют за 1,70.
Статистические тренды в играх «Барселоны» и «Осасуны»
|«Барселона»
|«Осасуна»
|Выиграла в 7 турах подряд.
|Забивала в 4 из 5 последних матчей.
|В 4 из 5 последних матчей прошла ставка «тотал больше 2,5».
|Не выигрывает 6 матчей подряд.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Эдуард Мор уверен в победе каталонцев: «В составе “Барселоны” будет ротация. Это скажется на действиях, в том числе и на обороне. Как мы знаем, “Барселона” в защите играет очень смело, с высокой линией обороны. Поэтому я думаю, что “Осасуна” воспользуется той неразберихой, которая вполне возможна у “Барселоны”, и как минимум один гол забьет. Но при этом, безусловно, “Барса” должна побеждать на классе. Мой первый прогноз — обе команды забьют и победа “Барселоны”. Второй прогноз — победа “Барсы” в один или два мяча».
Ставки на матч «Барселона» — «Осасуна» 27 марта 2025 года
Победа «Барселоны» с форой −2 — 2,05.
Обе забьют — 1,70.