Прогноз на матч «Барселона» — «Осасуна» 27 марта 2025 года: каталонскую машину не остановить

Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Эдуард Мор уверен в победе каталонцев: «В составе “Барселоны” будет ротация. Это скажется на действиях, в том числе и на обороне. Как мы знаем, “Барселона” в защите играет очень смело, с высокой линией обороны. Поэтому я думаю, что “Осасуна” воспользуется той неразберихой, которая вполне возможна у “Барселоны”, и как минимум один гол забьет. Но при этом, безусловно, “Барса” должна побеждать на классе. Мой первый прогноз — обе команды забьют и победа “Барселоны”. Второй прогноз — победа “Барсы” в один или два мяча».