Прогноз на матч «Аугсбург» — «Бавария» 4 апреля 2025 года: баварское дерби будет голевым

Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Алексей Андронов дал прогноз на матч: «На данный момент ничего хорошего “Аугсбург” не ждет. “Бавария” в хорошей форме находится. Думаю, она должна побеждать. Чем быстрее она решит вообще все свои вопросы в бундеслиге, тем лучше для нее будет. Мой вариант ставки на этот матч — победа “Баварии” и тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,91».