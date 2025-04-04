Прогноз на матч «Аугсбург» — «Бавария» 4 апреля 2025 года: баварское дерби будет голевым

«Аугсбург» в прошлом туре продлил беспроигрышную серию до 7 матчей и укрепился на 8-м месте в таблице. «Бавария», в свою очередь, за 7 туров до конца сохраняет комфортный 6-очковый отрыв от «Байера» и уверенно движется к титулу.
Коэффициенты букмекеров на матч «Аугсбург» — «Бавария»
Букмекеры уверенно считают «Баварию» фаворитом в гостевом матче: на победу мюнхенцев предлагают коэффициент 1,47, на ничейный исход — 4,93, а на успех хозяев — 7,50. Тотал больше 2,5 стоит 1,66.
Прогноз на матч «Аугсбург» — «Бавария»
«Аугсбург» продолжает удивлять, команда не проигрывает уже 7 матчей подряд и вплотную приблизилась к зоне еврокубков. В прошлом туре подопечные Йсса Торупа сыграли вничью с «Хоффенхаймом» (1:1), упустив победу после спорного пенальти, но вновь показали организованную игру с минимальным числом ошибок.
Впереди у «Аугсбурга» встреча с лидером чемпионата, и для команды Торупа это станет отличной возможностью подтвердить, что ее впечатляющая серия — не просто стечение обстоятельств. Хозяева пребывают в отличной игровой форме, а уверенность в собственных силах и поддержка трибун могут стать факторами, способными приблизить их к сенсационному результату, несмотря на статус аутсайдера встречи.
«Бавария» в прошлом туре одержала победу над «Санкт-Паули» (3:2), но вновь позволила сопернику слишком многое. Команда Компани демонстрирует нестабильность в матчах против середняков, что подтверждают и недавние осечки. На носу у мюнхенцев — четвертьфинал Лиги чемпионов с «Интером», и возможная ротация в стартовом составе делает исход матча с «Аугсбургом» менее предсказуемым.
В первом круге «Бавария» уверенно обыграла «Аугсбург» со счетом 3:0, продлив победную серию в баварском дерби до пяти матчей. Здесь уверенная победа фаворита под вопросом, все-таки «Аугсбург» дома хорош, проиграл только 3 матча из 13. А вот в голы верится охотно. Наш прогноз: обе забьют за 1,80 и тотал больше 3 за 1,96.
Статистические тренды в играх «Аугсбурга» и «Баварии»
|«Аугсбург»
|«Бавария»
|Не проигрывает 11 туров подряд.
|В 3 из 4 последних матчах проходила ставка «обе забьют».
|В 5 последних играх с «Баварией» проходил тотал больше 2,5.
|Забивает в 8 матчах подряд.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Алексей Андронов дал прогноз на матч: «На данный момент ничего хорошего “Аугсбург” не ждет. “Бавария” в хорошей форме находится. Думаю, она должна побеждать. Чем быстрее она решит вообще все свои вопросы в бундеслиге, тем лучше для нее будет. Мой вариант ставки на этот матч — победа “Баварии” и тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,91».
Ставки на матч «Аугсбург» — «Бавария» 4 апреля 2025 года
Обе забьют — 1,80.
Тотал больше 3 — 1,96.